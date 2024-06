Kolejne inwestycje drogowe przed nami! Tym razem zyskamy nowe rondo i przebudowane drogi

11 czerwca rozpocznie się budowa nowego ronda u zbiegu ul. Wawel oraz Barbary, a także przebudowa samej ulicy Wawel, Parkowej oraz popularnego „ślimaka” i fragmentów Orlej oraz Grota-Roweckiego. Co ważne, roboty będą prowadzone w taki sposób, by zachować ruch samochodowy.

Inwestycja warta jest 16,7 mln zł

Pierwsze prace będą polegały na sfrezowaniu zewnętrznych pasów ruchu na ul. Wawel oraz łącznic prowadzących z ul. Wawel na 3 Maja i w odwrotnym kierunku.

– Zawężenia pojawią się także na samej estakadzie prowadzącej z ulicy Wawel, przez ul Parkową, do skrzyżowania ulic Orlej i Grota-Roweckiego, a także w rejonie samego skrzyżowania. Ruszą również roboty przy budowie nowego ronda. Z tego powodu nie będzie możliwości wjazdu i wyjazdu z ul. Barbary na Wawel oraz pod kościół św. Barbary. O kilkadziesiąt metrów zostaną przeniesione przystanki autobusowe Sielec Wawel oraz Sielec Wawel Kościół – wyjaśnia Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Inwestycja pozwoli na domknięcie sosnowieckiego „ringu drogowego”, spajającego kilka centralnych części miasta. Z nowym rokiem kierowcy, piesi oraz rowerzyści będą mogli korzystać z zupełnie nowego ronda, wyremontowanych ulic Wawel i Parkowa oraz fragmentów Orlej i Grota Roweckiego.

Jakie zmiany czekają na mieszkańców?

Najwięcej zmieni się na skrzyżowaniu ulicy Wawel oraz Barbary. Działające w tej chwili zwykłe skrzyżowanie zostanie zastąpione przez pełnowymiarowe rondo turbinowe. To zdecydowanie ułatwi wyjazd z ul. Barbary – z jednego z największych sosnowieckich osiedli mieszkaniowych.

Przejście dla pieszych przy kościele św. Barbary zostanie przeniesione kilkadziesiąt metrów niżej i będzie dodatkowo doświetlone, podobnie jak przejście na wysokości ul. Legionów. Remont ulicy Wawel dotyczy około półkilometrowego fragmentu od nowego ronda aż po ulicę Parkową. Na nowo wybudowane zostaną betonowe zatoki autobusowe wraz z „wiedeńskimi krawężnikami”. To z pewnością poprawi komfort pasażerów komunikacji publicznej i ułatwi pracę kierowcom.

Prace będą kontynuowane na ulicy Parkowej, która biegnie przez popularny „Ślimak”, czyli estakadę łączącą Sielec z Pogonią. W tym przypadku oprócz nowej nawierzchni drogowcy zajmą się dylatacją wiaduktu. Nowy asfalt pojawi się także na wiaduktowych łącznicach prowadzących na i z Pogoni.

Ponadto przebudowana zostanie łącznica prowadząca z ul. 3 Maja obok LO im. Emilii Plater oraz biblioteki do ul. Wawel. Droga zostanie zwężona do jednego pasa, co pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych, a przede wszystkim na budowę brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy centrum miasta a ulicą Wawel.

Ostatnim elementem prac będzie remont skrzyżowania ulic Parkowa, Orla oraz Grota Roweckiego. Co istotne, nowa nawierzchnia pojawi się na fragmencie ul. Grota-Roweckiego od wysokości przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją na wysokości budynku Uniwersytetu Śląskiego oraz na ul. Orlej w okolicy ul. Puławskiej.

Oprócz oczywistych zmian dla mieszkańców roboty przewidują wymianę włazów kanalizacyjnych na pływające wraz z wymianą lub zabudową pierścieni, wymianę przykanalików, dobudowę wpustów i przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu czy budowę kanału technologicznego i odwodnienia.

Cała, warta 16,7 mln zł, inwestycja powinna być gotowa do końca 2024 roku.