Kolejami Śląskimi pojedziesz bez barier

Jak co roku na tory województwa wyjedzie „Pociąg bez barier” Kolei Śląskich.

W sobotę, 8 czerwca pokona trasę z Gliwic do Ustronia i z powrotem zabierając na pokład dzieci niepełnosprawnościami z placówek działających na terenie województwa śląskiego.

Tegoroczny „Pociąg bez Barier” przewiezie 140 pasażerów wraz z opiekunami ze szkół, stowarzyszeń i ośrodków dla osób z niepełnosprawnościami, które działają na terenie Bytomia, Katowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Pszczyny i Raciborza. Pociąg wyruszy 8 czerwca z Gliwic o godzinie 9:37 i dotrze do stacji Ustroń Zdrój o godz. 11:54. Cel: koncert „Dzieci Dzieciom – Dzieci Rodzicom” – tego dnia w ustrońskim amfiteatrze na scenie zaprezentują się zespoły złożone z dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. „Pociąg bez Barier” stał się już tradycją i dla Kolei Śląskich jest elementem misji promowania bezpiecznych i komfortowych podróży kolejami. Dla wszystkich.

Inwestycje w dostępność i empatia pracowników

Podróżowanie pociągami Kolei Śląskich osób z ze szczególnymi potrzebami możliwe jest dzięki podnoszeniu jakości usług i taboru regionalnego przewoźnika.

– Inwestujemy w dostępność taboru, procedur obsługi podróżnych, kompetencje drużyn konduktorskich i osób odpowiedzialnych za obsługę podróżnych. To również empatia, otwartość i pomoc w podróży, które są dla naszych pracowników priorytetem w ich codziennej pracy – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Koleje Śląskie bezpieczne i przyjazne dla wszystkich

Usługi świadczone przez Koleje Śląskie muszą być bezpieczne i przyjazne dla pasażerów. Regionalny przewoźnik podejmuje wiele działań mających ułatwić podróż osobom ze szczególnymi potrzebami – w tej grupie są nie tylko osoby korzystające z wózków inwalidzkich. To także osoby starsze, czasowo lub stale poruszające się o kulach, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu, a także osoby z małymi dziećmi. Pociągi Kolei Śląskich są wyposażone w rampy, miejsca dla wózków, a także toalety przystosowane dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Do dyspozycji pasażerów jest także interkom zapewniający łączność z maszynistą.

Załoga konduktorska zawsze pomoże

Ważna jest także pomoc załogi konduktorskiej, na którą pasażerowie zawsze mogą liczyć. Osoby z niepełnosprawnościami nie muszą po wejściu do pociągu zgłaszać chęci zakupu biletów – mogą to zrobić dopiero podczas kontroli. Załoga konduktorska nie doliczy wówczas opłaty dodatkowej za zakup biletu w pociągu. Mogą także skorzystać ze wszystkich ulg ustawowych, które wynoszą od 35 do 95 procent ceny biletu.

