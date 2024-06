Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się już w najbliższą niedzielę! / fot. UM Sosnowiec

9 czerwca wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. To niezwykle ważne wybory, bowiem w Parlamencie Europejskim zatwierdzane są akty prawne, które obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Każdy głos ma znaczenie

W 2024 roku w Polsce obywatele wybiorą 53 deputowanych. Warto pamiętać, że każdy oddany głos będzie miał wpływ na działanie Parlamentu w kwestiach dotyczących naszego codziennego życia.

Podstawowe informacje o głosowaniu: