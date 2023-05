Kleszcze wybudziły się ze snu! Uważaj na siebie i swoich bliskich!

Dodatnie temperatury sprawiły, że kleszcze zaczęły wybudzać się z zimowego snu. Czekają w trawie, krzewach i na drzewach, aby znaleźć nowego żywiciela w postaci człowieka lub zwierzęcia. Nie dość, że wypijają naszą krew, to mogą również przenosić niebezpieczne choroby. Jak się przed nimi chronić?

Kiedy rozpoczynają żerowanie i gdzie je spotkamy?

Z hibernacji kleszcze budzą się wiosną, gdy temperatura gleby przekracza 5-7 stopni na plusie. Wówczas kleszcze zaczynają poszukiwania żywiciela, czyhając w trawach i krzewach. Co ciekawe, lekko ujemne temperatury wcale nie są groźne dla tych pajęczaków – zagrażają im dopiero temperatury poniżej -20 stopni!

Gdy pada pytanie o to, gdzie można natknąć się na kleszcze, najczęściej odpowiadamy, iż siedzą na drzewach, głównie w lasach. Nie jest to jedyne miejsce żerowania tych pajęczaków – kleszcze chętnie zaszywają się również w trawie na łąkach. Mimo że są ślepe, mają świetnie rozwinięty węch, dlatego z łatwością znajdują żywiciela w postaci człowieka lub zwierzęcia.

Ukąszenie kleszcza – objawy

Zazwyczaj samo ugryzienie kleszcza nie daje żadnych objawów – w momencie wbicia się pajęczaka w skórę, żywiciel nie czuje bólu. Pierwsze objawy widać dopiero po 7 dniach od ugryzienia. Jeżeli kleszcz był nosicielem boreliozy, na skórze ukąszonego pojawi się rumień wędrujący.

Kolejne objawy pojawią się po 3,4 miesiącach od ukąszenia. Są to m.in. bóle głowy, stawów i mięśni, stan podgorączkowy, ogólne osłabienie, skoki ciśnienia, a także zaburzenia wzroku i słuchu. W przypadku wystąpienia takich objawów, należy niezwłocznie udać się do lekarza - mogą one oznaczać boreliozę.

Jak chronić się przed kleszczami?

Przede wszystkim warto zadbać o odpowiedni ubiór – wybierając się do lasu czy na łąkę, najlepiej założyć na siebie odzież zakrywającą dużą część ciała – długie spodnie i koszulkę z długim rękawem. Dodatkowo, aby łatwiej dostrzec intruza, warto ubrać jasne ubrania, na których czarny insekt będzie się wyróżniał. Można również wypróbować wiele dostępnych na rynku środków mających odstraszyć kleszcze bądź skorzystać z naturalnych odstraszaczy, takich jak olejek lawendowy.

Aby chronić przed kleszczami swoich pupili, warto zaopatrzyć się w preparat przeciwkleszczowy dla zwierząt. W ofercie są także specjalne obroże mające odstraszać te pajęczaki.

Po każdej wizycie w lesie czy na łące, warto dokładnie obejrzeć swoje ciało - kleszcze lubią zaszywać się w ciężko dostępnych miejscach np. pod pachami czy pod kolanami. W przypadku dostrzeżenia kleszcza wbitego w skórę należy niezwłocznie go usunąć. Można to zrobić samodzielnie lub powierzyć to zadanie lekarzowi.