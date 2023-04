Trzy osoby zatrzymane za napad na taksówkarza w Sosnowcu. Grozi im nawet do 12 lat! / fot. Pixabay

Sosnowieccy policjanci ustalili trzy osoby odpowiedzialne za napad na taksówkarza. Cała trójka jest już w rękach policji.

Policjanci z tutejszego Komisariatu V otrzymali zgłoszenie o napadzie na taksówkarza. Z relacji zgłaszającego wynikało, że trzy osoby - dwóch mężczyzn oraz kobieta zamówili kurs z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca. Gdy dotarli na miejsce i miało dojść do zapłaty za przejazd, pasażerowie zaczęli zachowywać się agresywnie wobec kierowcy, w wyniku czego doszło między nimi do szarpaniny. Sprawcy uciekli nie płacąc ostatecznie za kurs. 21-letni kierujący stracił również swój telefon komórkowy.

Już kolejnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia mundurowi ustalili i zatrzymali wszystkich trzech sprawców. Byli nimi dwaj 22-letni mężczyźni i 25-letnia kobieta. Ponadto przy jednej z tych osób policjanci znaleźli środki odurzające. Prokurator zastosował wobec całej trójki dozór policyjny. Za napad na taksówkarza grozi im kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.