Sosnowieccy policjanci zatrzymali złodzieja, usłyszał 22 zarzuty

Mundurowi z komisariatu III zatrzymali 39-latka, który odpowiada za szereg kradzieży z włamaniem do samochodów, usiłowanie popełnienia tego przestępstwa oraz za kradzież pojazdu. Mężczyzna usłyszał łącznie 22 zarzuty za czyny, których dopuścił się na terenie różnych dzielnic Sosnowca.

Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa

Do zdarzeń dochodziło w okresie od stycznia do marca 2025 roku na terenie kilku dzielnic naszego miasta. Wtedy też mundurowi z sosnowieckich komisariatów otrzymywali zgłoszenia o kradzieży z włamaniem do samochodów, o usiłowaniu popełnienia tego przestępstwa, a także jedno zawiadomienie o kradzieży samochodu. Mundurowi otrzymali 22 takie zgłoszenia od mieszkańców Sosnowca. Łączne straty wyniosły ponad 50 tys. złotych. Sprawca zwykle działał w ten sam sposób – wybijał szybę w samochodzie i kradł znajdujące się w nim przedmioty. W jednym przypadku ukradł zaparkowanego przy ulicy Andersa forda.

Do tego ostatniego zdarzenia doszło pod koniec marca tego roku. O fakcie tym powiadomił policjantów z komisariatu II właściciel pojazdu. Niedługo po otrzymaniu zgłoszenia, mundurowi ustalili, gdzie znajduje się skradziony samochód. Zatrzymali również 39-letniego mężczyznę, który dopuścił się tej kradzieży.

39-latek usłyszał łącznie 22 zarzuty za kradzież z włamaniem do samochodów, za usiłowanie dokonania tego przestępstwa, jak i za kradzież forda. Jak się okazało, mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa.