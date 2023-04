Sosnowiec: Odyseusze z Elektronika z szansą na wyjazd do USA!

Uczniowie sosnowieckiej szkoły przed historyczną szansą.

Odyseja Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Celem tego programu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów. Praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywne myślenie to kompetencje kluczowe w XXI wieku i umiejętności, które można rozwinąć. Te właśnie kompetencje rozwija Odyseja Umysłów. W Elektroniku są uczniowie i trenerzy, którzy to rozumieją i promują.

Zasady konkursu

Do konkursu można przystąpić w czterech kategoriach wiekowych. Każda drużyna wybiera sobie problem długoterminowy spośród pięciu zaproponowanych przez organizatorów Odysei Umysłów. Jego rozwiązanie jest oceniane w pierwszym etapie konkursu.

– Zadaniem naszej sześcioosobowej drużyny było stworzenie misternej konstrukcji z drzewa balsa o wysokości 20 cm i maksymalnej wadze 15g, która utrzyma jak najwięcej kilogramów. Do tego należało stworzyć oryginalny scenariusz przedstawienia, w czasie którego dokonywana była próba udźwigu konstrukcji – tłumaczy Marzena Wola, dyrektor sosnowieckiego Elektronika, a zarazem trenerka Odysei Umysłu w ZSEiI.

W drugim etapie konkursu zadaniem drużyny było rozwiązanie problemu spontanicznego, tzw. spontana w którym oceniane są nie tylko kreatywne myślenie, ale także współpraca i działanie pod presją czasu. Drużyna nie zna treści zadania przed wejściem do sali, ale musi w czasie kilku minut znaleźć pomysł jak najlepiej sobie z nim poradzić.

– Trzy lata temu nasza pierwsza odysejowa drużyna awansowała w etapie regionalnym do finału ogólnopolskiego w Gdyni. Niestety pandemia uniemożliwiła ich przeprowadzenie. W związku z tym marzenia młodych ludzi i nas, ich trenerów, zostały brutalnie przerwane. W tym roku powstała druga drużyna Odyseuszy, która w spektakularny sposób zdobyła tytuł laureatów w etapie ogólnopolskim. Tym samym mają szansę reprezentować nasz kraj, nasze miasto i naszą szkołę na 44 Światowym Finale w Stanach Zjednoczonych – dodaje dyrektor Wola.

Do spełnienia marzeń tych fantastycznych chłopaków potrzebne są jednak pieniądze, które pozwolą na zorganizowanie wyjazdu i pobytu.

– Musimy zdobyć je w ekstremalnie krótkim czasie, bo wyjazd jest od 23 do 28 maja br.! Dlatego też zwracamy się z wielką prośbą o wsparcie naszego wyjątkowego, historycznego przedsięwzięcia, do realizacji którego potrzebujemy aż 70 tysięcy złotych – podkreśla Marzena Wola.

W Elektroniku są przekonani, że spełnienie marzeń tegorocznej drużyny otworzy wyobraźnię również innych uczniów, nie tylko naszej szkoły.