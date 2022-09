Już w piątek Zagórski Festyn Rodzinny!

Spółdzielnia Hutnik i Bakcyl zapraszają do wspólnej zabawy! Gry, zabawy, dmuchańce, EKO warsztaty, pokazy dla małych i dużych, a na deser pyszne przekąski. Do tego rozstrzygnięcie konkursu z mega nagrodami – rowerem i hulajnogami elektrycznymi! Te i wiele innych atrakcji czekać będą na mieszkańców Sosnowca podczas Zagórskiego Festynu Rodzinnego, który odbędzie się już 23 września. Organizatorem wydarzenia jest osiedlowy Klub Bakcyl, działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu. Udział w zabawie jest bezpłatny .

W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni mieszkańcy Sosnowca na pewno nie będą się nudzić!

Wesołą zabawę, moc atrakcji i liczne niespodzianki tego dnia zapewni Zagórski Festyn Rodzinny, który odbędzie się w piątek, 23 września, na terenach zielonych przy osiedlowym Klubie “Bakcyl” w Sosnowcu, ul. Koszalińska 25. Wspólna zabawa rozpocznie się o godzinie 15:00. Organizatorem jest działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej “Hutnik” Klub „Bakcyl” wraz z partnerami: Miastem Sosnowiec, Zielonym Ładem oraz Fundacją dla Młodych. Wsparcie dla wydarzenia okazali także sosnowieccy radni: Piotr Dudek oraz Damian Żurawski.

– Ogromnie się cieszymy na nadchodzący Zagórski Festyn Rodzinny, na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni „Hutnik”, jak i całego Sosnowca. Mamy nadzieję, że mieszkańcom spodoba się nasza inicjatywa i liczne atrakcje, które specjalnie dla nich przygotowaliśmy – mówi Maciej Adamiec, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Sosnowcu i dodaje: – Takie wydarzenia są bardzo ważne dla integracji lokalnej społeczności i sprzyjają umacnianiu więzi z sąsiadami, które w obecnych czasach już są niestety coraz rzadsze. Podczas festynu wszyscy możemy się lepiej poznać, porozmawiać i przede wszystkim dobrze bawić.

Moc atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych

W programie Zagórskiego Festynu Rodzinnego każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. Przygotowano liczne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców i tych już nieco starszych. Dmuchańce, emocjonujące rozgrywki i występy artystyczne to tylko kilka z zaplanowanych niespodzianek. Do tego interaktywny, pełen humoru pokaz iluzji, w którym dzieci będą mogły spróbować swoich magicznych sił, a także malowanie twarzy, wykonywanie brokatowych tatuaży i kolorowych warkoczyków. Dzieci będą mogły uczestniczyć także w EKO warsztatach. Animatorzy przez wspólną zabawę przypomną, czym jest ekologia i wytłumaczą, dlaczego każdy człowiek powinien dbać o planetę. Z myślą o dorosłych przygotowano pokaz AzisLight. Występ to niesamowita fuzja tańca i efektów świetlnych, w której artyści manipulują programowalnymi rekwizytami ledowymi, dającymi efekt pełnej palety barw. Pokaz dodatkowo uświetnią efekty pirotechniczne.

– Zagórski Festyn Rodzinny to doskonała okazja, aby wspólnie z bliskimi i sąsiadami uczcić zakończenie gorącego lata. W naszym Klubie Bakcyl minione wakacje były pełne atrakcji, a teraz rozpoczynamy jesienny sezon z różnymi formami aktywności dla mieszkańców. Na festynie spotkamy się z naszą Bakcylową Rodziną, do której każdego mieszkańca serdecznie zapraszam – mówi Magda Drdzeń, kierownik osiedlowego Klubu Bakcyl.

Na uczestników będzie także czekać strefa gastro pełna smakołyków – waty cukrowej, popcornu, napojów i przekąsek, a także grillowanych kiełbasek. Cały dochód ze sprzedaży jedzenia będzie przekazany na wsparcie terapii niepełnosprawnego Maxa, mieszkającego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”.

Wielki finał i mega nagrody

Gwoździem programu podczas festynu będzie konkurs “Bądź EKO i wymyśl EKO Zagórze”. Aby wziąć udział w zabawie, należy wypełnić przygotowane wcześniej ankiety. Do wygrania EKO gadżety oraz trzy nagrody główne: rower i dwie hulajnogi elektryczne. W trakcie imprezy zaplanowano także finał i rozdanie nagród w internetowym konkursie: “Najpiękniejszy balkon i ogródek działkowy”. Zdjęcia biorące udział w rozgrywkach zostały opublikowane na profilu Facebook Klubu Bakcyl.