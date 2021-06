Jubileusz 75-lecia Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru

Obchody 75-lecia szkoły rozpoczęły się w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika uroczystą mszą świętą, odprawioną w intencji pracowników i uczniów. Liturgię celebrował ksiądz biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej Piotr Skucha.

Punktem kulminacyjnym Jubileuszu 75-lecia Szkoły Stylizacji była plenerowa gala, która rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17.00 na terenach rekreacyjnych szkoły przy ul. Grota-Roweckiego 64. Uroczystość rozpoczął Hymn Stylizacji w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły.

Dyrektor Czernik w swoim wystąpieniu przypomniała ciekawe losy szkoły

W ciągu 75 lat istnienia placówka na trwałe wpisała się w historię miasta. Jej początki sięgają 1945 roku i trudnej powojennej rzeczywistości. Na przestrzeni lat następowały transformacje struktury szkoły, zmiany nazwy oraz siedzib placówki.

Dyrektor Elżbieta Czernik wyraziła wdzięczność byłym dyrektorom szkoły, wszystkim nauczycielom i pracownikom za ogrom pracy włożonej w jej funkcjonowanie na przestrzeni lat. Podkreśliła, że szkoła wciąż się rozwija i podejmuje odważne wyzwania, oferuje nowe kierunki kształcenia, poszerza bazę dydaktyczną, przyciąga nowe pokolenia, które kształci i wychowuje, realizując swoją misję, konsekwentnie dbając o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia.

Z okazji jubileuszu serdeczne życzenia dyrekcji i nauczycielom przekazali zaproszeni goście, kierując słowa uznania za pracę i wysiłek włożony w kształcenie kolejnych pokoleń. Młodzieży życzyli wiele radości i satysfakcji z pobytu i nauki w szkole, tak aby każdy dzień był niezapomnianą przygodą intelektualną, W gronie szacownych gości znaleźli się posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz oświatowych, przedstawiciele władz samorządowych miasta Sosnowca, reprezentanci firm współpracujących ze szkołą, pracodawcy i partnerzy CKZiU.

Dziękując za życzliwość wobec szkoły, dyrekcja uhonorowała pamiątkowymi statuetkami przyjaciół szkoły, którzy od lat towarzyszą poczynaniom uczniów Technikum nr 7. W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi: Arkadiusz Chęciński - Prezydent Miasta Sosnowca, Jerzy Antkowiak - projektant mody oraz przedstawiciele instytucji ściśle współpracujących ze szkołą i wspierających ją w rozwoju.

Na to wyjątkowe święto młodzież szkolna przygotowała list do przyszłych pokoleń, który został odczytany i złożony do kapsuły czasu. Nauczyciele odczytali wiersz okazjonalny, który został specjalnie ułożony na tę uroczystość. Potem nastąpiło uroczyste przekazanie kolekcji Jerzego Antkowiaka- legendarnego twórcy Mody Polskiej, wieloletniego przyjaciela szkoły, na rzecz Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz podpisanie umowy przekazania.

Ostatnim akordem tej wspaniałej uroczystości był pokaz kolekcji modowych, zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.

W Kolekcji No. 1 koronkowe spódnice zostały zestawione ze sportowymi kolarkami, masywnymi butami typu combo i męskimi koszulami. Dzięki temu nieoczywistemu połączeniu różnych stylów kompozycje zyskały zupełnie nowe znaczenie i ciekawy efekt końcowy. Kolekcja TiuloVeloVe składała się z różnorodnych sukien, spódnic, spodni, gorsetów, topów i marynarek. Oś kolekcji stanowiły ręcznie układane tiulowe elementy, drapowania i marszczenia.

Jubileuszową galę uświetnił występ zespołu muzycznego. Obchodom 75-lecia szkoły towarzyszyła wystawa fotografii prac uczniów, która miała swój wernisaż w Galerii „Ładniej”. Drugą ekspozycję pt. „Retrospekcja- wystawa kolekcji modeli na 75-lecie” można było obejrzeć w siedzibie szkoły przy ul. Grota- Roweckiego 64.