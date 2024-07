Jakość usług Sosnowieckich Wodociągów zmienia się na lepsze!

Ponad 15 milionów złotych to środki Sosnowieckich Wodociągów przeznaczone w ostatnich miesiącach na rozwój oraz polepszenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie zawsze są to duże i kosztowne inwestycje, ale zawsze poprawiają jakość usług oferowanych mieszkańcom.

Prace zmieniają miasto na lepsze

Przed nami kolejne rozstrzygnięcia w tym warta kilkanaście milionów złotych inwestycja w ulicach Fredry i Nowej w Kazimierzu Górniczym.

– Sosnowieckie Wodociągi i miasto połączyły siły w Ostrowach Górniczych. To największa z prowadzonych obecnie inwestycji, która koncentruje się na budowie kanału tłocznego. Ten jest pierwszym i najważniejszym elementem inwestycji kanalizacyjnej dla całej dzielnicy. To właśnie kolektor będzie odpowiedzialny za odprowadzenie ścieków. W tym etapie budowana jest również kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Maczkowskiej. Za tą część prac odpowiadają Sosnowieckie Wodociągi – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Ważną rolę do odegrania ma również miasto, które wybuduje sieć kanalizacji deszczowej. To pozwoli na odprowadzenie wody z rejonu ulicy. Po wykonaniu robót ulica zyska nową nawierzchnię. Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do budowy to 1,2 km, kanalizacji tłocznej 350 m. Koszt inwestycji, która rozpoczęła się w grudniu 2023 roku wynosi 7 mln zł, a za jego realizację odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. Termin wykonania to październik 2024 roku i nie powinien się zmienić.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Schoenów

Powoli dobiega końca budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie byłej przędzalni czesankowej „Intertex”. Do końca wakacji 350 metrów sieci wodociągowej oraz prawie kilometr sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami powinna zostać udostępniona mieszkańcom i przedsiębiorcom. Nowa, wydajniejsza infrastruktura to niezwykle ważna inwestycja dająca dużą szanse na rozwój przedsiębiorstw działających w tym rejonie. Wykonawcą wartych 2,6 mln zł prac jest firma PRUIM z Gliwic.

Lepsza woda i ciśnienie w rejonie ulicy Lenartowicza

Szybko i sprawnie – tak wyglądała budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kontenerowej stacji hydroforowej w rejonie ulicy Lenartowicza. Nowa sieć wodociągowa powstała od alei Wolności do budynku numer 104 przy ul. Lenartowicza. Prawie 800 metrów sieci wraz z przyłączami pozwoliło na poprawę jakości dostarczanej wody. Równie ważnym elementem poprawiającym komfort mieszkańców była budowa nowej stacji hydroforowej. Dzięki niej mieszkańcy ostatnich pięter bloków mają lepsze ciśnienie wody w swoich mieszkaniach. Inwestycja realizowana była od lipca 2023 r. i zakończyła się w kwietniu 2024 roku. Koszt prac wyniósł 2,1 mln zł.

Pięknie na ulicy Pięknej

Kilkuset mieszkańców ulicy Pięknej w Zagórzu cieszy się już z lepszej jakości dostarczanej wody. To efekt zakończonych w listopadzie 2023 roku prac dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej przy ul. Pięknej od numeru 4 do nr 12.

Robotami objęty był ponad półkilometrowy odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz prawie 300 metrowy fragment sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami. Poprawiła się również infrastruktura wokół budynków. Dzięki dobrej współpracy oraz skoordynowaniu prac ze spółdzielnią mieszkaniową „Zagórze”, mieszkańcy korzystają z wyremontowanych chodników oraz nowego asfaltu. Koszt robót zamknął się w kwocie 640 tys. zł.

Nowa kanalizacja na ul. Zaruskiego

Milion złotych przeznaczyły Sosnowieckie Wodociągi na budowę ponad 600 metrów sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Zaruskiego. To niezwykle ważna inwestycja, która została zrealizowana tuż przy niedawno oddanym do użytku Zagłębiowskim Parku Sportowym, w którego skład wchodzą nowoczesna hala sportowa, stadion oraz kryte lodowisko.

Prace wykonane na zlecenie Sosnowieckich Wodociągów pozwoliły na przejście do kolejnego etapu robót, za które odpowiada już miasto, a mianowicie przebudowę ulicy Zaruskiego wraz z budową rond. Tym samym całe zadanie zostanie zrealizowane w taki sposób, by mogło służyć przez wiele kolejnych lat bez konieczności prowadzenia prac. Koszt inwestycji: 1,05 mln zł.

Nowy wodociąg na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

Z końcem wakacji zakończą się prace przy przebudowie blisko 700 metrów sieci wodociągowej we fragmencie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Milowicach. Inwestycja dotyczy odcinka, który przebiega od numeru 2 do 16 oraz 17 do 61. Zmodernizowane zostaną również przyłącza. Ostatnim akcentem będzie odtworzenie nawierzchni drogi na całej długości prac, czyli od numeru 17 do 61. Koszt prac wykonywanych przez firmę BUDKAN z Dąbrowy Górniczej wyniesie 680 tys. zł.

Kanalizacja na Makuszyńskiego

Pół miliona złotych, to środki przeznaczone na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Makuszyńskiego w Klimontowie. Roboty, które były realizowane od września 2023 roku do kwietnia 2024 roku dotyczyły nieruchomości pod numerami 4A, 4C, 5C, 5E-5J, 13A-13D, 15A-15C, 19C, 21, 21A, 21B. W sumie wybudowano ponad 600 metrów sieci. Otworzone zostały również lokalne drogi dojazdowe. Roboty realizowała firma BALGAZ z Sosnowca.

Przebudowa sieci przy ul. Studziennej

W lipcu 2024 roku zakończą się prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Studziennej. Roboty koncentrują się na prawie 400-metrowym odcinku w tym przy budynkach wielorodzinnych o numerach 12-18. Koszt inwestycji to 350 tys. zł.

Prace przy ulicy Konopnickiej

W rejonie ulicy Konopnickiej do końca wakacji będzie można obserwować prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 100 metrów. Roboty prowadzone są w ul. Konopnickiej (Środula) w rejonie budynków 81-85. Na tym odcinku pojawi się również nowa nawierzchnia. Prace poprawią możliwości odbioru ścieków w tym rejonie. Koszt inwestycji to ok. 420 tys. zł.