Żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożą uroczystą przysięgę

7 lipca (niedziela) o godz. 12.00 na placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu uroczystą przysięgę wojskową złożą żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Ochotnicy wzmocnią potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej

Jak przekazuje Tomasz Dzierga, oficer prasowy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Słowa roty ślubowania złoży 86 żołnierzy – ochotników 132. batalionu lekkiej piechoty na co dzień stacjonującego w Częstochowie. – Wzmocnią oni potencjał obronny Brygady, a tym samym potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej.

W programie uroczystości zaplanowano m.in.: defiladę wojskową oraz piknik wojskowy. – Na stoiskach promocyjnych można będzie zapoznać się z najnowszym sprzętem i wyposażeniem wojskowym, porozmawiać z żołnierzami o służbie i warunkach wstąpienia w szeregi formacji oraz skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki – dodaje Tomasz Dzierga.

W związku z wydarzeniem wystąpią utrudnienia w ruchu. Będzie obowiązywał zakaz parkowania w rejonie budynku UM przy Al. Zwycięstwa 20 w dniach 4 lipca od godz. 15.30 do 7 lipca do godz. 17.00 oraz zakaz wjazdu w Al. Zwycięstwa od ul. Mościckiego w dniach 6 lipca od godz. 15.00 do 7 lipca do godz. 17.00.

Na mapie, którą znajdziecie w naszej galerii, kolorem zielonym zaznaczono odcinki drogi z utrzymanym ruchem, a kolorem czerwonym zaznaczono odcinki drogi wyłączone z ruchu.