Jak zabezpieczyć działkę przed złodziejami? Policja radzi!

Jak co roku, w okresie jesiennym nasila się proceder kradzieży na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Choć wielokrotnie poruszano ten przykry temat, to z całą pewnością warto przypomnieć, jak należy postępować, gdy okaże się, że jest podejrzenie, iż doszło do włamania, kradzieży lub zniszczenia mienia na działce, lub w altanie. Poniżej garść przydatnych porad.

Okres letni to czas zwiększonej aktywności osób wypoczywających na terenie ogródków działkowych. Zajęci pracami związanymi z utrzymaniem porządku lub wypoczynkiem, nie zawsze należycie nadzorujemy otaczające otoczenie. Ten czas to również zwiększona aktywność złodziei, którzy wykorzystując nieuwagę kradną pozostawione w widocznych miejscach wartościowe przedmioty jak np.: telefony komórkowe lub portfele.

Co prawda w tym okresie w stosunku do okresu jesienno-zimowego zmniejsza się ilość włamań z racji częstszego przebywania działkowiczów, lecz przestępcy nadal wykorzystują nadarzające się okazje i fakt pozostawiania w altankach wartościowych przedmiotów z uwagi na częstsze z nich korzystanie, jak np.: sprzęt elektroniczny, elektronarzędzia, dokonując włamań.

Oto kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Nie zostawiaj w altance i „na widoku” przedmiotów wartościowych

Nie opowiadaj nikomu o tym, co przechowujesz w altance

Obserwuj osoby nieznajome, które bez celu chodzą po ogrodzie

Opuszczając działkę zabezpiecz pozostawione mienie

Powiadamiaj policję o podejrzanie zachowujących się osobach

Oznakuj swój sprzęt lub go ubezpiecz (grawer, farba, polisy)

Załóż solidne zamki, drzwi lub kraty na okno w swojej altanie

W przypadku gdy ujawnisz włamanie lub kradzież: