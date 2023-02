Jak spędzić tegoroczne Walentynki? Poznaj nasze propozycje!

14 lutego będziemy obchodzić Dzień Świętego Walentego. Jest to idealna okazja do okazania swojej drugiej połówce uczuć i pokazania, jak bardzo jest dla nas ważna. Przygotowaliśmy kilka propozycji, jak można spędzić ten wyjątkowy dzień tylko we dwoje.

Przed nami Dzień Świętego Walentego

Każdego roku 14 lutego obchodzimy Walentynki, czyli dzień upamiętnienia świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Do Polski tradycja celebrowania miłości przyszła z Zachodu i dopiero w latach 90. XX wieku stała się bardziej popularna. Tego dnia najczęściej kupujemy kwiaty, czekoladki, biżuterię oraz różne gadżety i ozdoby z motywem serc. Jest to dobra okazja, by zaprosić swoją sympatię na wspólny seans do kina, zjeść wspólną kolację lub po prostu spędzić razem czas.

Jak spędzić Walentynki 2023?

Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla swojej sympatii lub nie chcesz kupować drogich upominków i wolisz podczas Walentynek po prostu spędzić miło czas ze swoją drogą połówką, koniecznie sprawdź nasze propozycje. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na nietypowe spędzenie tegorocznych Walentynek w województwie śląskim.

Dla osób, które nie przepadają za tradycyjnymi sposobami spędzania Walentynek, Planetarium Śląskie wyszło z ciekawą propozycją. We wtorek 14 lutego w Planetarium Śląskim odbędą się dwa specjalne pokazy „Walentynek na rockowo”. Uczestnicy dowiedzą się, czym są kosmiczne kamienie, skąd się biorą „spadające gwiazdy” i czy nam zagrażają. Nie zabraknie też romantycznej muzyki i klasycznych rockowych przebojów. Pokazy odbędą się o godzinach 16:00 i 17:30. Osoby, które kupią bilety na wydarzenie w kasie bądź on-line dostaną 20-procentową zniżkę na kawę i ciasto w „Bistro Pod Gwiazdami" znajdującym się w głównym holu Planetarium.

Lubisz aktywnie spędzać czas? Sprawdź ofertę przygotowaną przez Aquadrom w Rudzie Śląskiej. W tym roku z okazji Walentynek w dniach 11 lub 12 lutego możesz iść razem ze swoją drugą połówką na... dno. Oczywiście na dno 7-metrowej tuby dla nurków w rudzkim Auadromie. Poza nurkowaniem będziecie mogli spędzić cały dzień w każdej strefie obiektu, a dodatkowo dla każdej pary będzie czekać nakryty stolik, pizza w kształcie serca oraz możliwość zrobienia sobie zdjęcia w podwodnej ramce. Liczba miejsc jest limitowana, dlatego nie warto zwlekać z rezerwacją, można jej dokonać mailowo: tuba@aquadrom.pl lub pod numerem: 697 103 051.

Dobrym pomysłem na spędzenie walentynkowego wieczoru jest wizyta w teatrze. 14 lutego Teatr Śląski w Katowicach przygotował dwie specjalne propozycje na celebrowanie święta zakochanych. O godzinie 16:30 i 19:00 na Dużej Scenie zobaczymy spektakl "Nikaj" w reżyserii Roberta Talarczyka.

- A gdyby tak... Śląsk w Zagłębiu! Czas najwyższy, by spojrzeć na trwające od dekad antagonizmy, dzielące mieszkańców i mieszkanki obu stron Brynicy, z przymrużeniem oka. Po raz pierwszy w historii zespoły aktorskie Teatru Zagłębia i Teatru Śląskiego łączą siły we wspólnym spektaklu – na scenie tego pierwszego, w reżyserii dyrektora tego drugiego. Czy może wyjść z tego coś innego niż GZM (Górnośląsko-Zagłębiowski Miszmasz)? Przekonajmy się raz na zawsze! - czytamy w opisie spektaklu.

Drugą propozycją Teatru Śląskiego jest ekshibicja „Lobotomia” w reżyserii Marka Rachonia o godzinie 19:00. „Lobotomia” to pełna czarnego humoru, ironii i dystansu ekshibicja inspirowana piosenkami kultowego The Tiger Lillies, z ich nowymi tłumaczeniami, powstałymi specjalnie dla na potrzeby spektaklu.

W województwie śląskim mamy sporo sezonowych lodowisk, dlatego, jeśli razem ze swoją druga połówką lubicie aktywnie spędzać czas, polecamy w tegoroczne Walentynki wybrać się na jedną ze ślizgawek. Wspólna zabawa na lodzie może jeszcze bardziej was do siebie zbliżyć. Sprawdź spis lodowisk na Śląsku oraz ich lokalizacje i godziny otwarcia – TUTAJ. Najczęściej przy lodowisku znajduje się wypożyczalnia łyżew, dlatego brak własnego sprzętu nie będzie was ograniczać.

Oboje w wolnych chwilach najchętniej oglądacie filmy? Warto sprawdzić aktualny repertuar w pobliskich kinach. W repertuarze Kina Helios zawsze znajdziecie ciekawe propozycje. Jeśli chcecie poczuć romantyczny klimat, możecie wybrać się na komedię romantyczną, ale jeśli wolicie poczuć nieco inny dreszczyk, 10 lutego w sieci kin Multikino odbędzie się specjalny maraton filmowy „NMF: Antywalentynkowy maraton horrorów 2023”. W repertuarze znajdują się filmy „Abyzou”, „Enys man”, „Najbardziej samotny chłopak na świecie” oraz „Skinamarink”.

Dla osób, które lubią wycieczki, proponujemy walentynkowy wyjazd w góry. Na miejscu zajęcie dla siebie znajdą zarówno osoby, które chcą odpocząć od zgiełku miast, jak i miłośnicy sportów zimowych. Osoby zainteresowane aktywnym wypoczynkiem powinny sprawdzić najlepsze ośrodki narciarskie w Beskidach, natomiast ci, którzy wolą spędzić czas spokojniej, mogą wybrać się do Ustronia, czyli jedynego miasta uzdrowiska na Śląsku. Znajdują się tam liczne szlaki turystyczne, a przepiękne widoki w zimowej odsłonie na pewno wprowadzą was w romantyczny nastrój. Czasem jeden dzień to za mało, dlatego warto zaplanować kilkudniową wycieczkę!

Chcecie wybrać się z drugą połówką na romantyczną kolację? Kolacja przy świecach zawsze wprowadza w dobry nastrój. Jeśli jednak masz ochotę na coś niecodziennego zabierz sympatię na ”randkę w ciemno” i zjedzcie kolacje z zamkniętymi oczami! Dobre jedzenie, romantyczny nastrój i ukochana osoba na pewno są przepisem na udane Walentynki, a dodatkowo chwilowo wyłączając wzrok, można wyostrzyć pozostałe zmysły!

Dobrym pomysłem na spędzenie Walentynek jest romantyczny spacer w cudownej, bajkowej scenerii. W województwie śląskim mamy aż dwa miejsca, do których możecie się wybrać. Pierwszym z nich jest zabrzański Park Miliona Świateł na terenie Kąpieliska Leśnego, w którym wejdziemy w magiczny świat "Królowej Śniegu". Park otwarty jest w czwartki i niedziele w godzinach od 17:00 do 21:00, a w piątki i soboty do 22:00.

Kolejnym bajkowym miejscem na Śląsku jest Magiczny Ogród Świateł na terenie Legendi w Chorzowie. Dzięki wyjątkowym dekoracjom przeniesiemy się do zaczarowanego świata Pinokia i zobaczymy ponad 30 fantastycznych atrakcji świetlnych oraz multimedialnych. Park jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 17:00 do 20:00, a od piątku od niedzieli od 16:00 do 21:00.