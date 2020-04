Infolinia dla osób przebywających na kwarantannie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

32 606 32 00 – to numer specjalnej infolinii uruchomionej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Jest on przeznaczony dla osób przebywających w kwarantannie, które oczekują na pobranie wymazu do testu na obecność koronawirusa (COVID-19).

Bardzo prosimy, aby wszelkie pytania dotyczące przybliżonego terminu pobrania wymazu kierować do pracowników obsługujących infolinię.

Jednocześnie apelujemy, aby nie blokować infolinii w sprawach innych niż wskazano

Pracownicy infolinii nie udzielają informacji o czasie trwania kwarantanny, przebiegu choroby, nałożonych przez rząd restrykcjach itp. Infolinia jest przeznaczona wyłącznie dla osób przebywających w kwarantannie na terenie województwa śląskiego!

Mając również na uwadze ciężką pracę, jaką w tym szczególnym okresie wykonują operatorzy numeru alarmowego 112, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby nie blokować numeru alarmowego 112 pytaniami o nałożone restrykcje. 112 nie jest infolinią informacyjną, a zgłoszenia, które trafiają do operatorów zatrudnionych w Centrach Powiadamiania Ratunkowego powinny mieć charakter zgłoszenia alarmowego.

Infolinia jest dostępna codziennie w godzinach 8:00-20:00

Obecnie Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach nie może dokonać precyzyjnej i jednoznacznej weryfikacji zmierzającej do ustalenia czasu przeprowadzenia badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem.

Aby dokonać ustaleń w indywidualnej sprawie, osoba zgłaszająca się na infolinię powinna dysponować poniżej wyszczególnionymi informacjami i ewentualnie, na własną odpowiedzialność, przekazać je do urzędu w celu weryfikacji informacji. A chodzi o następujące dane:

imię i nazwisko; miejsce przebywania (nie zawsze jest ono zgodne z miejscem zameldowania); numer telefonu; informację od Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat daty kiedy przekazał Pana/Pani dane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; informację od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach w jakiej dacie przekazała zbiorczą listę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – taką informację również powinno się otrzymać od Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Dopiero na podstawie tak precyzyjnie przedstawionych informacji możemy oszacować orientacyjnie czas pobrania wymazu.

https://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/rusza-infolinia-dla-osob-w-kwarantannie

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach