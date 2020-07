Nietrzeźwy obywatel Ukrainy wszczął awanturę na kwarantannie

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Sosnowieccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego 48-letniego obywatela Ukrainy, który mimo,że powinien przebywać na kwarantannie obowiązującej go po przybyciu na terytorium RP, wszczął awanturę w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu.

Agresor został osadzony w areszcie do wytrzeźwienia

Kiedy jego upojenie alkoholowe minie, odpowie za wykroczenie z art 116 KW, a Inspektor Sanitarny,w dalszym postępowaniu zdecyduje, czy mężczyzna odpowie również za rażące naruszenie zasad kwarantanny.

Policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z bloków w centrum miasta. Jak ustalili, w wynajmowanym mieszkaniu doszło do awantury. Wyszło na jaw również to, że zajmujący je obywatele Ukrainy powinni przebywać na kwarantannie, obowiązującej ich po przybyciu na terytorium Polski. Mimo to jeden z nich nie zamierzał się uspokoić, był bardzo agresywny, nie wykonywał poleceń policjantów. Stwarzał zagrożenie dla innych osób, został więc obezwładniony, a po badaniach osadzony w areszcie dedykowanym dla osób z podejrzeniem Covid-19- celem wytrzeźwienia. Kiedy jego upojenie alkoholowe minie, odpowie za wykroczenie z art 116 KW. Powiatowy Inspektor Sanitarny natomiast otrzyma informację o całym zajściu i w prowadzonym przez siebie postępowaniu zadecyduje, czy 48-latek odpowie również za rażące naruszenie zasad kwarantanny.