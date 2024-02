Historyczna wygrana koszykarek Zagłębia Sosnowiec!

MB Zagłębie po raz pierwszy w historii pokonało zespół z Polkowic i dzięki temu zwycięstwu kończy sezon na piątym miejscu. To najlepszy wynik w historii klubu przed fazą play-off!

Sukces sosnowieckich koszykarek

Koszykarki z Sosnowca w ostatnich dniach ręce pełne roboty. W środę walczyły w Bydgoszczy, gdzie odniosły 11 zwycięstwo w rozgrywkach, a w czwartek część ekipy wywalczyła srebrny medal w turnieju 3×3.

Mimo trudów ostatnich dni zespół Zagłębia przystąpił pełen nadziei do meczu z BC Polkowice, drużyną, której w ligowych rozgrywkach Zagłębiu nie udało się jak do tej pory pokonać. Od początku meczu miejscowe dotrzymywały kroku wyżej notowanym rywalkom, mimo że w składzie zabrakło kontuzjowanej Zoe Wadoux. Do przerwy prowadziły co prawda rywalki z Polkowic, ale przewaga wynosiła zaledwie pięć punktów.

Od początku drugiej połowy grające bez kompleksów sosnowiczanki punktowały rywalki. Kapitalną partię rozgrywała Quinn Urbaniak-Dornstauder, która miała wsparcie m.in.: Aleksandry Wojtali oraz Jessicy January. Sosnowiczanki w porównaniu z ostatnimi meczami poprawiły statystyki w rzutach z dystansu. Prym w tym elemencie gry wiosła Wojtala, która przed ostatnią kwartą miała stuprocentową skuteczność w rzutach za trzy punkty (trzy celne próby na trzy oddane rzuty).

Przed czwartą kwartę Zagłębie prowadziło 52:51 i o wszystkim miało zadecydować ostatnie dziesięć minut. Sosnowiczanki czwartą kwartę zaczęły od celnej „trójki”, ale rywalki opowiedziały tym samym. Kibice w hali przy Żeromskiego przy świadkami walki punkt za punkt. Po akcji 2+1 sosnowiczanki wyszły na prowadzenie 61:58 na niespełna pięć minut przed końcem meczu. Chwilę potem za trzy punkty trafiła Aleksandra Wojtala, która w następnej akcji zdobyła dwa punkty i sosnowiczanki prowadziły już 66:60. Po kolejnej celnej „trójce” Klaudii Wnorowskiej Zagłębie prowadziło 69:60 i wygrana była na wyciągniecie ręki. Następnie trafiła Quinn Urbaniak i przewaga wynosiła już dziewięć punktów (71:62).

Ostatecznie sosnowiczanki pokonały zespół z Polkowic 73:65 i tym samym odniosły historyczną wygraną nad drużyną z Dolnego Śląska.

Sezon zasadniczy Zagłębie kończy na 5 miejscu z bilansem 12:8. To najlepszy wynik w historii klubu!