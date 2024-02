Las Zagórski będzie chroniony!

Fragment Lasu Zagórskiego przy przedłużeniu ulicy Modrzewiowej ze stawami Herbatka i Cioch ma za kilka tygodni stać się użytkiem ekologicznym. To efekt wspólnych działań miasta i Lasów Państwowych. Trwają ostatnie uzgodnienia w tej sprawie, a projekt uchwały w sprawie objęcia tego terenu ochroną ma być głosowany na marcowej sesji sosnowieckiej Rady Miejskiej.

Las Zagórski od zawsze jest miejscem, do którego mieszkańcy Zagórza, ale nie tylko zaglądają – na spacer, na grzyby czy na rowerową przejażdżkę. Nad stawami Herbatka i Cioch całe Zagórze spędzało kiedyś pogodne niedziele całe Zagórze. Dziś oba akweny zarosły i nie ma szans na przywrócenie im funkcji rekreacyjnych, ale pojawić się tu mają ścieżki edukacyjno-spacerowe. Bo teren już dawno został uznany jako cenny przyrodniczo. Teraz dzięki porozumieniu z Lasami Państwowymi jego fragment będzie funkcjonował jako użytek ekologiczny o powierzchni prawie 16 hektarów.

– Zdajemy sobie sprawę, że wspomniana część Lasu Zagórskiego jest darzona przez sosnowiczan szczególnym sentymentem i pamięcią z czasów dzieciństwa, kiedy chodzili nad tamtejsze stawy kąpać się, wędkować, w weekendy wypoczywać całymi rodzinami. Z czasem to miejsce zagospodarowała przyroda, stawy porosły roślinnością i przejęły je we władanie zwierzęta – mówi Grzegorz Cekus, nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz.

Ustanowienie w Lesie Zagórskim użytku ekologicznego cieszy regionalistę i społecznika Artura Ptasińskiego, pracownika Centrum Informacji Miejskiej, który przez Las Zagórski przeprowadził już kilkadziesiąt cieszących się dużym zainteresowaniem wycieczek.

– Obszar, który ma być objęty ochroną to najciekawszy teren w Lesie Zagórskim. To podmokłe tereny po obu stronach przedłużenia ul. Modrzewiowej między szlabanem a dawnym torem kolei przemysłowej ze stawami Herbatka i Cioch – wyjaśnia Artur Ptasiński, pomysłodawca utworzenia użytku ekologicznego. – Las Zagórski to nie tylko walory przyrodnicze, ale też kulturowe. Mamy tam dawne nasypy kolejowe, miejsce po szybie podsadzkowym i biedaszybach. Przed I wojną światową było to też miejsce, gdzie konspiracyjnie spotykali się działacze PPS, górnicy z Mortimera i hutnicy z Pauliny – dodaje.