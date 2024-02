Dziś startuje Zagłębiowski Maraton Nauki w sosnowieckiej Akademii Humanitas

Zagłębiowski Maraton Nauki to naukowa rewolucja w samym sercu regionu śląsko-dąbrowskiego!

Przed nami Zagłębiowski Maraton Nauki

To będzie maraton umysłu – gdzie każda minuta przyniesie nowe spostrzeżenia, a każde spotkanie z ekspertami to krok w kierunku zrozumienia tajemnic otaczającego nas świata. Dołącz do naszej społeczności ciekawych świata, od uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych przez studentów, aż do seniorów! Dołącz do grona pasjonatów nauki w każdym wieku i weź udział w sześciotygodniowej przygodzie pełnej odkryć.

Przeżyj wyjątkowe spotkania z ludźmi nauki, którzy przemienią skomplikowane teorie w fascynujące opowieści, rozszerzając przy tym zrozumienie codziennych zjawisk. W Zagłębiowskim Maratonie Nauki “maraton” nabiera nowego znaczenia – to nie wyścig, a podróż intelektualna, która wymaga jedynie Twojej obecności i chęci do nauki.

Wybierz już teraz – spośród 35-ciu wydarzeń zaplanowanych w ramach 6-ciu tygodni tematycznych w okresie od 26.02.2024 r. do 14.04.2024 r. – te, których tematyka interesuje Cię najbardziej! Zapisz się i bądź częścią czegoś większego, bądź częścią świata nauki! Dyskutuj i twórz razem z nami przestrzeń dla odkryć i innowacji. Odkrywaj z nami zagadki rzeczywistości, które do tej pory wydawały się nieuchwytne!

Nie przegap pierwszej edycji Zagłębiowskiego Maratonu Nauki!

Zagłębiowski Maraton Nauki to projekt Akademii Humanitas, który uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, przyznanych Akademii Humanitas przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu pn. Społeczna odpowiedzialność Nauki II. Nr umowy zawartej przez Akademię Humanitas z Ministerstwem Edukacji i Nauki: POPUL/SN/0064/2023/01.