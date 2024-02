11 marca o godz.18.00 Teatr Zagłębia oddaje scenę kobietom, by swoje życiowe role mogły zaprezentować wszystkie te, które zdecydują się spędzić marcowy wieczór w teatrze.

Teatr Zagłębia dla kobiet

- W poniedziałek 11 marca o godzinie 18.00 chcemy zaprosić na nasz cykl Teatr w sprawie, który tym razem poświęcimy kobietom. W ten symboliczny sposób pragniemy rozpocząć rozmowę o kobiecości i sile kobiet. Zapraszamy na rozmowę, bo specjalnie nie chcemy spotkania nazywać debatą, ponieważ, bo nie zależy nam na górnolotnych określeniach, nie chcemy też robić tego dla poklasku. Dlatego nie liczcie na obecność celebrytek. Będziemy za to my. Kobiety zwykłe i niezwykłe zarazem. Normalne. Pracujące i uczące się, matki i nie-matki, działaczki i te, które wolą być nieco z boku, singielki i te w związkach. Po prostu różne – mówi Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Panie rozmawiać będą o tym, jak się wspierać, jak radzić sobie z hierarchią, jak przestać tylko mówić o równouprawnieniu, a po prostu wymagać go i wprowadzać w życie. To otwarte spotkanie będzie okazją do poznania się. Toteż nie będzie stwarzanego dystansu ani podziału na MY i WY.

- Dlatego wszystkie usiądziemy przy stole na scenie, by razem rozmawiać, jak zacząć tę wspólną przygodę. By poznać się i wprowadzać lepszy świat zaczynając od siebie, od własnego kąta, by potem móc tym, co wypracujemy, dzielić się z innymi – wyjaśnia dyrektorka.

Skład w Teatrze Zagłębia

Wśród uczestniczek (i uczestników, bo i panowie są mile widzialni) będą m.in.:

Anna Cieplak – animatorka kultury, aktywistka miejska, pisarka. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą (od 2009 roku w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie). Nagrodzona za działalność w zakresie kultury przez MKiDN (2014), stypendystka programu „Aktywność obywatelska” (2015). Laureatka Nagrody Conrada i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza za powieść „Ma być czysto”.

Mirosława Żak – aktorka Teatru Zagłębia, wielokrotnie nagradzana za swoje role, w tym m.in. Złotą Maską, nagrodą Marszałka Województwa, „Kreatonem” przyznawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Teatru Zagłębia i wieloma nagrodami za role teatralne. W najnowszej sztuce „Persona. Ciało Bożeny” kreuje postać pani sprzątającej i – jak piszą recenzenci – „uczyniła z niej perłę w swoim dorobku zawodowym.”

Agnieszka Stefaniak-Zubko – aktywistka miejska, współtwórczyni marki Zagłębiarki. Przez 15 lat opisywała rzeczywistość w mediach lokalnych (m.in. Wyborcza Sosnowiec). Współautorka stałych wystaw: Galeria pod Rondem Praw Kobiet oraz Znane Zagłębianki/Znani Zagłębiacy. Ostatnio postanowiła, że w ramach projektu „Chodzi o Sosnowiec” przejdzie wszystkie 705 ulic w mieście iŚ zaprasza innych do wspólnych spacerów. Prywatnie współwłaścicielka Projekt Marka, agencji marketingu strategicznego.

Katarzyna Stachowicz – radna Województwa Śląskiego, była posłanka. Założycielka fundacji „ „Pokonaj Raka”. Jej akcja „Pokonaj Raka Piersi” przyczyniła się do zmian przepisów, dzięki czemu podwójna profilaktyczna mastektomia w Polsce stała się refundowana. Za działalność charytatywną i społeczną została uznana „Osobowością Roku 2018” w Dąbrowie Górniczej, a także „Osobowością Roku 2018 Województwa Śląskiego”.

Anna Dęboń – pedagożka, artetrapeutka, aktywistka edukacyjna i miejska, liderka i prezeska Stowarzyszenia dOPAmina lab, społeczna rzeczniczka praw dzieci i praw osób uczących się, członkini ruchu na rzecz praw kobiet „Każda jest ważna”, ambasadorka przywództwa wspierającego dobrostan oraz kulturę współpracy w organizacjach, członkini Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i ruchu Rodzice dla Klimatu Parents of Future.

Moderacja – Iwona Flanczewska – Dziennikarka telewizyjna z ponad 20-letnim stażem w TVP.S.A. Reporterka, prezenterka, publicystka. Autorka i wydawczyni programów społecznych, naukowych, edukacyjnych, ekonomicznych i politycznych. Trenerka z zakresu wystąpień publicznych, autoprezentacji i współpracy z mediami. Wykładowczyni akademicka z zakresu komunikacji społecznej i dziennikarstwa specjalistycznego. Zastępca dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji Politechniki Śląskiej.