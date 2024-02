Sosnowieccy policjanci spotkali się z uczniami SP nr 33

Hejt, cyberzagrożenia, a także bezpieczeństwo w ruchu drogowym były tematami ostatniego spotkania sosnowieckich dzielnicowych z komisariatu V z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej numer 33 w Sosnowcu. Podczas spotkania mundurowi uświadomili uczniów klas 4 i 6, jakie mogą być konsekwencje agresywnych zachowań w internecie.

W zeszłym tygodniu dzielnicowi z tutejszego komisariatu V przeprowadzili spotkania z młodzieżą z klas 4 oraz 6 oraz pedagogami ze Szkoły Podstawowej numer 33 w Sosnowcu. Tematem prelekcji było bezpieczeństwo w sieci. Mundurowi ostrzegli młodzież, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażeni podczas korzystania z internetu. Dzielnicowi opowiedzieli uczniom o netykiecie, a także przestrzegli przed cyberprzemocą i hejtem, jednocześnie uświadamiając, że tego typu zachowania podlegają odpowiedzialności karnej. Wiele uwagi poświęcili kontaktom nawiązywanymi przez internet z osobami nieznajomymi i przestrzegli, aby podczas korzystania z sieci zachować szczególną ostrożność.

Mundurowi poruszyli również tematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomnieli uczniom podstawowe zasady poruszania się po drogach, czy przejściach dla pieszych i zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat służby - dzielnicowi opowiedzieli młodzieży o swoich doświadczeniach oraz obowiązkach, które na co dzień wykonują.