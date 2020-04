Gliwicki Instytut Onkologii włączył się w badania

Ponad 3,5 tysiąca – tyle do tej pory przebadano próbek w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Laboratorium, które bada materiał pod kątem obecności Covid-19, od trzech tygodni pracuje non stop, 24 godziny na dobę.

Mamy dziś ogrom pracy. Sam proces przygotowania do badania jest niezwykle czasochłonny i wymaga niezwykłej pieczołowitości. Laboranci, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, muszą się przebrać w odpowiednie kombinezony, maski, przygotować ręcznie do dalszej diagnostyki próbki przed włożeniem ich do urządzenia. Cały proces badania trwa 5 godzin – wyjaśnia Urszula Mendera-Bożek, wojewódzka inspektor sanitarna.