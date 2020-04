Skorzystaj z bezpłatnych e-booków

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

MBP w Sosnowcu ma ogromną przyjemność poinformować, że ponownie aktywowała multimedialną usługę, polegającą na umożliwieniu czytelnikom dostępu do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA (2092 tytuły). Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji (e-booków) z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw.

Każdy użytkownik w sieci biblioteki (zarówno w Zagłębiowskiej Mediatece, jak i wszystkich filiach), po wejściu na stronę www.libra.ibuk.pl lub w zakładkę IBUK LIBRA w katalogu Integro, zyskuje bezpłatny dostęp do wybranych książek. Zachęcamy do testowania usługi - bezpłatnie i bezproblemowo!

W związku z czasowym zamknięciem naszych bibliotek i uniemożliwieniem Państwu tradycyjnego wypożyczania zbiorów, proponujemy alternatywną formę czytania. Od wczoraj z dostępu do książek wykupionych przez sosnowiecką Bibliotekę na platformie IBUK LIBRA można korzystać za pośrednictwem PINów uzyskanych od bibliotekarzy telefonicznie lub mailowo (do tej pory możliwe było tylko osobiste pobranie PINu). Zadzwoń lub napisz do Zagłębiowskiej Mediateki lub jednej z placówek filialnych i poproś o PIN dostępu. Po zweryfikowaniu tego czy jesteś naszym Czytelnikiem otrzymasz PIN umożliwiający czytanie książek na prywatnym sprzęcie komputerowym, bez wychodzenia z domu. Polecamy!

Z zasobów IBUK LIBRA można korzystać na wszystkich komputerach sosnowieckiej Książnicy (na miejscu)

Natomiast każdy czytelnik, który zechce korzystać z IBUK LIBRA i wykupionych przez Bibliotekę tytułów w domu lub na urządzeniach mobilnych musi w tym celu otrzymać od bibliotekarza PIN umożliwiający dostęp do serwisu. Wówczas wystarczy, że w domowym zaciszu zarejestruje się, podając swój e-mail, wymyślone przez siebie hasło i PIN pobrany od Bibliotekarza. PINY są przeznaczone tylko dla Czytelników Biblioteki, zatem niezbędne jest posiadanie karty bibliotecznej. PINY ważne są do sierpnia 2020.

W korzystaniu z serwisu mogą być pomocne poniższe filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI

https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu, można znaleźć w działach POMOC oraz FAQ (prawy dolny róg na stronie www.libra.ibuk.pl).