Funkcjonariusze ponownie ubiegli przemytników

Po raz kolejny w ostatnich tygodniach rzetelna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu zapobiegła przemytowi środków psychoaktywnych na teren jednostki.

Tym razem, dzięki sumiennemu wykonywaniu obowiązków służbowych przez funkcjonariusza działu kwatermistrzowskiego, dokonującego kontroli miejsca zatrudnienia osadzonych przed rozpoczęciem ich pracy, znaczna ilość substancji psychoaktywnych nie trafiła w ręce osób pozbawionych wolności.

16. czerwca br. funkcjonariusz w trakcie kontroli terenu warsztatu zauważył, że na teren jednostki przerzucony został pakunek. Funkcjonariusz zabezpieczył przesyłkę oraz niezwłocznie powiadomił przełożonych. Okazało się, że na teren jednostki przerzucono 295 sztuk tabletek, ok. 4 g suszu roślinnego oraz ok. 4 g białej, plastycznej substancji. W trakcie wstępnego badania stwierdzono, że to pochodne metaamfetaminy, amfetaminy, marihuany oraz ecstacy. Substancje przekazano funkcjonariuszom Policji.