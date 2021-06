Nowa pracownia rezonansu magnetycznego

Sosnowiecki Szpital Miejski znacząco usprawnił opiekę nad Pacjentami w zakresie diagnostyki obrazowej. 16 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni rezonansu magnetycznego. Nowoczesny, specjalistyczny sprzęt jest precyzyjny, realizuje szerokie spektrum badań i charakteryzuje się krótkim czasem badania. Urządzenie to stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę badań obrazowych, które m.in. wcześnie wykrywają odległe powikłania po zakażeniu COVID-19.

Wysoka jakość sprzętu i duże zapotrzebowanie

Specjalistyczna i szybka diagnostyka obrazowa Pacjentów jest niezwykle istotna i stanowi jeden z priorytetów działalności leczniczej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Profesjonalne badanie pozwala bowiem na wdrożenie natychmiastowego leczenia i zastosowanie odpowiedniej, skutecznej terapii. Z nowoczesnego rezonansu magnetycznego w sosnowieckiej placówce mogą korzystać Pacjenci szpitala, ale także osoby ze skierowaniami z zewnątrz.

– Uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego w obiekcie przy ul. Zegadłowicza, gdzie działają wszystkie oddziały szpitalne, jest bardzo ważnym wydarzeniem. Pozwala nam to na sprawne badanie Pacjentów przebywających w szpitalu. Nowoczesny aparat różni się od poprzedniego, ponieważ wykonuje badania dużo wyższej jakości i w czasie krótszym nawet o połowę – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Wysokiej klasy sprzęt został pozyskany dzięki współpracy z firmą Voxel S.A, która jest jego operatorem. Profesjonalne urządzenie diagnostyki obrazowej posiada szerokie spektrum badań. Średnica tunelu rezonansu ma aż 70 cm, a nośność urządzenia wynosi do 250 kg, dzięki czemu na badania mogą się wybrać także osoby o bardziej masywnej budowie ciała. Urządzenie poprawia również komfort pacjenta – zredukowany został poziom hałasu, który może budzić negatywne odczucia u pacjentów. Na specjalnych słuchawkach można słuchać relaksującej muzyki. Dodatkowo w pracowni znajduje się ekran, na którym można wyświetlić niebo lub inny, przyjemny obraz, co może być odprężające dla dzieci lub osób, które nie czują się dobrze w ograniczonych przestrzeniach.

– Bardzo się cieszę, że nasz szpital wzbogacił się o nowe urządzenie. Wiemy, że nowy sprzęt, to nowe możliwości i szansa na świadczenie większej ilości usług w ramach kontraktu z NFZ. Jest to kolejny ważny punkt w trakcie realizacji wszystkich zaleceń związanych z ochroną zdrowia. Mamy już wysoką jakość opieki medycznej, mam nadzieję, że nasz szpital będzie także w coraz lepszej sytuacji ekonomicznej. Cieszę się, że udało nam się dojść do porozumienia z partnerem prywatnym, co przełożyło się na korzyści dla nas wszystkich – mówi Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Działalność lecznicza w centrum Sosnowca

Sprzęt do diagnostyki obrazowej jest niezwykle ważny dla szpitala – jest on zlokalizowany w centrum miasta, gdzie skupiona jest cała szpitalna działalność lecznicza. Nie ma zatem konieczności transportowania hospitalizowanych, wymagających badania MR, Pacjentów. Co ważne – Szpital posiada na badania rezonansu magnetycznego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, którego wartość jest nielimitowana. Oznacza to, że posiadając skierowanie na rezonans, będzie można wykonać badanie w pierwszym wolnym terminie – nie będzie trzeba zapisywać się kilka lat do przodu.

– To zupełnie nowy sprzęt dostępny dla mieszkańców i Pacjentów z regionu. Nowoczesna pracownia, która posiada również tomograf komputerowy i USG, jest zlokalizowana przy ul. Zegadłowicza. Jest to dla nas ważne, ponieważ zmiana sprzętu i lokalizacji diagnostyki obrazowej spowoduje też szybsze badania i wyniki dla naszych Pacjentów. Bardzo się cieszymy, że nasz szpital stale rozwija się dla dobra i komfortu Pacjentów – mówi Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec.

Specjalistyczny sprzęt i szybsze leczenie

Dostępny w placówce rezonans magnetyczny (MR) to model GE Signa Voyager 1,5T. Pozwala on na przeprowadzenie badania m.in.: kręgosłupa, głowy, jamy brzusznej, miednicy oraz stawów. Zapewnia bardzo wysoką jakość i dokładność kliniczną, co jest szczególnie ważne w przypadku diagnostyki nowotworów. Jego dodatkowe cewki umożliwiają precyzyjne obrazowanie nawet bardziej złożonych anatomicznie części ciała jak np. nadgarstek. Urządzenie jest wyposażone w technologie, które redukują artefakty ruchowe, czyli zakłócenia wynikające z ruchów Pacjenta, dzięki czemu zwiększa się pewność diagnostyczna. Ponadto czas badania na nowym urządzeniu jest znacznie skrócony – trwa zaledwie od 20 do 30 minut.

– Rezonans magnetyczny oznacza dla Pacjentów przede wszystkim szybką i skuteczną diagnostykę obrazową, co zdecydowanie przyśpiesza i polepsza jakość leczenia klinicznego – mówi Dariusz Pietras, Przedstawiciel Grupy Kapitałowej Voxel S.A. i dodaje: – Nasza współpraca ze szpitalem polega na tym, że jesteśmy operatorem i dostawcą sprzętu. Cała infrastruktura została przez nas przystosowana do możliwości działania tego urządzenia. Innowacyjność tej współpracy polega na tym, że to szpital jest stroną kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. My dajemy swoje doświadczenie, dobór i serwis sprzętu oraz materiały zużywalne.

Pracownia rezonansu magnetycznego jest już otwarta, zatem wszyscy zainteresowani badaniem rezonansem magnetycznym mogą zgłosić się do placówki szpitalnej przy ul. Zegadłowicza w Sosnowcu.