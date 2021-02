Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego ponownie wsparli Fundację Bajtel!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Sosnowcu po raz kolejny wsparli Fundację Bajtel z Mysłowic i jej podopiecznych. W dniu 05.02.2021 r. przekazano Fundacji rękodzieła wykonane przez skazanych w ramach programu "Dam Radę" oraz zajęć kółka plastycznego.

Akcja #ResortSprawiedliwościPomaga trwa

"Dam Radę" to program readaptacyjny z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom długotrwałej izolacji. Prowadzi go psycholog Aresztu Śledczego w Sosnowcu i w jego ramach motywuje osadzonych do wykorzystania ich umiejętności manualnych do pomagania potrzebującym. Dzięki ich zaangażowaniu w krótkim czasie powstała ogromna ilość rękodzieł, które 05.02.2021 r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Sosnowcu przekazali na rzecz Fundacji Bajtel. Wśród przekazanych prac znalazły się także ozdoby przygotowane w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy. Rękodzieła te zostaną sprzedane przez Fundację w trakcie planowanych przedświątecznych kiermaszów, a dochód z nich wspomoże potrzebujące dzieci.

Warto wspomnieć, że nie była to pierwsza tego typu akcja pomocowa ze strony sosnowieckich penitencjarzystów. Sam program "Dam Radę" doczekał się już kilku edycji, a w jego ramach uprzednio przekazano wsparcie nie tylko dla Fundacji Bajtel, ale także dla Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz dla Sosnowieckiego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła. Dotychczasowe aukcje pozwoliły wesprzeć finansowo prawie trzydzieścioro najbardziej potrzebujących dzieci.

- Osadzeni wykazują się ogromnym zaangażowaniem w program, sami dopytują kiedy mogliby wykonać jakieś rękodzieła by wesprzeć potrzebujących. Szczególnie wrażliwi są na potrzeby chorych dzieci. Ta możliwość pomagania pozwala podnieść im poczucie własnej wartości, mogą poczuć, że robią coś dobrego, a przede wszystkim, że mogą pomagać, mimo, że znajdują się za murami więzienia. - mówi psycholog prowadząca program.

Skazani odbywający długoterminowe kary pozbawienia wolności oraz wielokrotnie karani często posiadają deficyty w wielu aspektach życia. Program "Dam Radę" zakłada oddziaływania interdyscyplinarne oraz podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących, co u osadzonych buduje nie tylko poczucie sprawczości ale również kształtuje konkretne umiejętności wykonywania prac manualnych.