Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Młody mistrz fryzjerstwa" w Sosnowcu

8 marca w budynku przy ul. Grota-Roweckiego 66 odbył się Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Młody mistrz fryzjerstwa”, którego organizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru.

W konkursie uczestniczyło 42 uczniów z 18 szkół fryzjerskich z całego kraju. Młodzi adepci sztuki fryzjerskiej startowali w jednej konkurencji. Ich zadaniem było wykonanie fryzury pokazowej na modelce. Tematem przewodnim były „Inspiracje czerpane z natury- motywy zwierzęce”. Podobnie jak w ubiegłym roku wpływ na ocenę i wyłonienie zwycięzców miała każda uczestnicząca szkoła, posiadająca swojego przedstawiciela wśród jury. Głównym sponsorem tegorocznych nagród była marka Fale Loki Koki, którą reprezentowała Małgorzata Łaszewska- Czeszyk, sponsorami wyróżnień byli:” Maxxelle”, „Nabrdalik Akademia Fryzjerska” ,”HAIR PERFORMERS ACADEMY”.

Tegoroczni zwycięzcy

Tegoroczne jury pod przewodnictwem Małgorzaty Łaszewskiej Czeszyk oceniało wykonane zadania według następujących kryteriów: precyzyjność, efektowność, staranność przygotowanej fryzury, zamysł kompozycyjny, a także dobór stroju i makijażu. Po burzliwych obradach jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:

I miejsce zajęła Waleria Kapinus z CKZiU Grota- Roweckiego 64 w Sosnowcu;

II miejsce zajęła Justyna Bogacz z Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku Białej;

III miejsce przypadło Sabinie Tabor z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach.

Wyróżnienia

Wyróżnienie firmy Hair Performers Academy otrzymała Julia Kobiela z CKZiU Grota- Roweckiego 64 w Sosnowcu. Wyróżnienie Nabrdalik Akademia Fryzjerska zdobyła Justyna Ficek z Zespołu Szkół nr 5 w Tychach. Wyróżnienie marki "Maxxelle" zdobyła Agata Glinka z CKZiU w Będzinie. Wyróżnienia marki "Fale Loki Koki" powędrowały do: Amelii Misy z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach, Kseni Dałek z Zespołu Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej, Angeliki Kawki z CKZiU w Dąbrowie Górniczej.

Nagroda Prezydenta Miasta Sosnowiec przypadła Natalii Klapce z Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Andrychowie. Honorowa Nagroda Dyrektora CKZiU Grota- Roweckiego 64 w Sosnowcu powędrowała do Julii Drygały z Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej.

I MIEJSCE W KONKURSIE FRYZJERSKIM MŁODY MISTRZ FRYZJERSTWA otrzymała Waleria Kapinus, uczennica CKZIU w Sosnowcu przygotowana przez nauczyciela zawodu Renatę Jadowską

W VIII Konkursie Fryzjerskim pt. "Inspiracje czerpane z natury - motywy zwierzęce" wyróżnienie otrzymała Julia Kobiela uczennica klasy 2 BS2 Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Sosnowcu przygotowaną pod okiem nauczyciela zawodu Bogusławy Jaworek

Było to niesamowite wydarzenie, świetna zabawa, profesjonalne fryzjerstwa. Taki konkurs to podniesienie poziomu kształcenia w zawodzie, motywacja do twórczego, artystycznego i pełnego pasji podejścia do przyszłego zawodu.