Największe ogólnopolskie bezpłatne warsztaty programistyczne "Koduj z Gigantami" za nami!

W lutym dzieci i młodzież z całej Polski postawili pierwsze kroki w świecie programowania w ramach największych ogólnopolskich warsztatów programistycznych “Koduj z Gigantami”. W bezpłatnych zajęciach 12. już edycji wydarzenia wzięło udział ponad 35 000 osób. Od 4 lutego do 5 marca uczestnicy warsztatów poznawali podstawy programowania w różnych środowiskach programistycznych. Tym razem motywem przewodnim akcji było “Retroprogramowanie”.

12. edycja "Koduj z Gigantami" za nami!

W trakcie warsztatów, dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat poznawały popularne środowiska programistyczne i języki programowania. Patronat honorowy nad akcją objęli m.in. Minister Edukacji i Nauki, Centrum GovTech, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński, NASK, ORE oraz liczni włodarze miast.

Celem wydarzenia było pokazanie dzieciom i młodzieży, jak wielki potencjał drzemie w nauce programowania i jak ważne jest sprawne funkcjonowanie w cyfrowym świecie. Warsztaty "Koduj z Gigantami" pomagają uczestnikom w rozwijaniu kreatywnych umiejętności, a także uczą logicznego i analitycznego myślenia. Zajęcia te mają dobry wpływ na ćwiczenie wyobraźni czy samodzielne radzenie sobie z problemami. Ponadto nauka programowania otwiera furtkę do jednej z najbardziej perspektywicznych branż, jaką jest branża IT. Organizowane cyklicznie warsztaty „Koduj z Gigantami” to nie tylko możliwość zdobycia cennych na rynku kompetencji, ale także świetna zabawa.

Program warsztatów "Koduj z Gigantami" został dostosowany do poszczególnych grup wiekowych, aby był atrakcyjny i wartościowy dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. Zajęcia odbywały się zarówno stacjonarnie, jak i online w całej Polsce.

Młodsi uczestnicy warsztatów mający 7-9 lat wzięli udział w zajęciach z programowania w środowisku Scratch oraz w świecie popularnej i lubianej przez nich gry Minecraft. Nieco starsze dzieci w wieku 10-12 lat mogły natomiast wybrać naukę programowania w języku blokowym Scratch lub poznać tajniki tworzenia aplikacji mobilnych w środowisku App Inventor, a także nauczyć się, jak tworzyć własne strony internetowe.

Młodzież w wieku 13-18 lat zapoznawała się z bardziej zaawansowanymi językami programowania, takimi jak: Python, C# i C++, czyli środowiskami, w którym na co dzień kodują zawodowi programiści. Warsztaty okazały się niezwykle angażujące, zwłaszcza dzięki połączeniu nauki z elementami zabawy.

Każdy z uczniów otrzymał dostęp do platformy Discord, na której mógł komunikować z innymi uczestnikami i trenerami, a także nawiązywać relacje w swoich grupach rówieśniczych oraz wymieniać się projektami stworzonymi w trakcie akcji. Jak wyglądały opinie uczniów i rodziców?

“Byłam właśnie na zajęciach KzG z Pythona, które były prowadzone online i bardzo mi się podobały” “Zajęcia były bardzo fajne, właśnie zapisałem się na semestr” “Najlepsze zajęcia z programowania na świecie! ” “Zajęcia z c# były spoko. Pewnie niedługo się zapiszę ????” “Trener bardzo fajnie tłumaczył, polecam każdemu” “Zajęcia były super, nauczyciel jest mega, nawet po zajęciach można z nim porozmawiać na temat programowania” “Bardzo Super Zajęcia Z Darmowych Zajęć Programowania Scratcha” “Polecam dzisiejsze warsztaty kzg C++ z panią Dominiką, były mega:)” “Hejka! Zajęcia były świetnie, bardzo dobrze wszystko było tłumaczone, i ogółem zacząłem rozumieć język C++. (Propsy dla trenera za super lekcję)” “Syn miał dzisiaj warsztaty ze Scratch, od razu po poprosił o pełny kurs więc jest dobrze”.

Programowanie w świecie retro gier dla dzieci i młodzieży

Zajęcia wykorzystywały dwa światy gier wideo - te popularne wśród dzieci i młodzieży oraz te, w które jako dzieci, grali ich rodzice. Dla uczestników warsztatów była to zatem okazja, aby postawić pierwsze kroki w programowaniu, ale też poznać gry, którymi zachwycali się ich rodzice oraz dowiedzieć się wiele ciekawostek o technologiach, w jakich były tworzone.

Rodzice natomiast mogli wybrać się w sentymentalną podróż i przypomnieć sobie tytuły ulubionych rozgrywek, a także wziąć udział w edukacyjnym webinarze z psychologiem dziecięcym Aleksandrą Beltą-Iwacz, prowadzącą profil @mamologia na Instagramie o tym jak zrozumieć dziecko w świecie otoczonym przez nowe technologie.

Organizatorem warsztatów „Koduj z Gigantami” jest największa w Polsce szkoła programowania dla dzieci i młodzieży „Giganci Programowania”. Szkoła od przeszło 8 lat prowadzi zajęcia w miastach w całej Polsce w formule stacjonarnej, a także online. Ponad 40 autorskich kursów przeznaczonych jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat.

Kolejna edycja bezpłatnych warsztatów odbędzie się już w wrześniu 2023 roku. Dzieci i młodzież w całej Polsce, które nie wzięły udziału w obecnej akcji, a chcą poczuć się jak programiści, będą mogły wspólnie z trenerami Gigantów Programowania odkrywać tajniki kodowania w trakcie semestru szkolnego, a następnie podczas kursów wakacyjnych.

Więcej informacji o bezpłatnych akcjach oraz kursach programowania można znaleźć na stronie: https://giganci.kodujzgigantami.pl/3yoaekw