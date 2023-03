Aresztowanie sprawcy wypadku śmiertelnego w Sosnowcu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia!

Decyzją Sądu Rejonowego w Sosnowcu w areszcie na trzy miesiące zostanie umieszczony 27-letni sprawca śmiertelnego wypadku, do jakiego doszło w ostatnich dniach na ulicy Baczyńskiego w Sosnowcu. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł pasażer.

Sosnowieccy policjanci prowadzą postępowanie w związku z wypadkiem, do którego doszło w ubiegłą niedzielę, przed północą w Sosnowcu na ulicy Baczyńskiego, na wysokości ulicy Podjazdowej. Kierujący Skodą Fabią uderzył w słup trakcyjny. Niestety w wyniku tego zdarzenia pasażer poniósł śmierć na miejscu. Wczoraj mężczyźnie przedstawiono zarzuty między innymi za spowodowanie wypadku, który doprowadził do śmierci jadącego z nim 33-latka.

Prokurator nadzorujący postępowanie zdecydował się na wniesienie wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, do którego przychylił się Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Sprawca spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przewinienia grozi mu kara pozbawienia wolności do 8 lat.

Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność podczas jazdy. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lekkomyślność kierowców, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii. - czytamy na stronie KMP.