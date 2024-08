Filmowe Środy w Ogrodzie. Sprawdźcie, co czeka nas tym razem! / fot. Freepik

Zagłębiowska Mediateka zaprasza 14 sierpnia o g. 18.00 na film „Klient” w reż. Asghara Farhadiego.

“Klient” Asghara Farhadiego, jednego z najważniejszych współczesnych irańskich reżyserów, to kolejny majstersztyk kina psychologicznego. Nagrodzony w Cannes za najlepszy scenariusz i rolę męską (Shahab Hosseini), a także Oscarem dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego, „Klient” opowiada o małżeństwie aktorów teatralnych, Emadzie i Ranie, zmuszonych do nagłej przeprowadzki. W nowym mieszkaniu Rana (Taraneh Alidoosti) pada ofiarą dziwnego napadu. Para musi się zmierzyć z traumatycznymi konsekwencjami tego zdarzenia, podczas gdy Emad coraz głębiej wikła się w prywatne śledztwo – to wszystko wstrząśnie fundamentami ich związku.

Organizatorzy zapraszają na czwarty sezon filmowych spotkań w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki, podczas których ciepłe, wakacyjne wieczory wypełnią obrazy, dźwięki i emocje najciekawszego światowego kina. Tak jak w poprzednich latach, czekać będzie zestaw wyjątkowych tytułów, które powstały w różnych miejscach, kulturach i językach – każdy z nich oferuje widzom unikalny, filmowy świat. W tym roku zobaczymy produkcje z takich krajów jak Korea Południowa, Hiszpania, Ukraina, Iran czy Dania.

Seanse odbywać się będą w Ogrodzie Zagłębiowskiej Mediateki przy ulicy Kościelnej 11 w sześć kolejnych śród lipca i sierpnia 2024 (od 17.07 do 21.08) o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Ilość miejsc siedzących w Ogrodzie – ograniczona. Uwaga – w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia pokazu do Auli Zagłębiowskiej Mediateki.

Wszystkie filmy prezentowane będą w wersji z polskimi napisami.