"Fantastyczne" spotkanie autorskie z Pawłem Majką!

Zagłębiowska Mediateka w Sosnowcu, organizator wydarzenia „Fantastyka 2022: Wschód vs Zachód”, zaprasza w piątek 3 czerwca 2022 o godz. 18.00 do Auli Zagłębiowskiej Mediateki przy ul. Kościelnej 11, na spotkanie autorskie z autorem fantastyki i dziennikarzem Pawłem Majką. Prowadzenie: Agnieszka Włoka. Wstęp wolny.

Fantastyka 2022: Wschód vs Zachód

Paweł Majka - autor fantastyki, pracownik mediów, dziennikarz. Autor pierwszej polskiej książki osadzonej w uniwersum „Metro 2033”. Dwukrotny laureat nagrody im. Jerzego Żuławskiego, nominowany także do nagrody im. Janusza A. Zajdla.

„FANTASTYKA2022: Wschód vs Zachód” to trwający ponad tydzień projekt Zagłębiowskiej Mediateki (ul. Kościelna 11 w Sosnowcu) kierowany do fanów fantastyki, komiksów, przenikania się kultur wschodu i zachodu, jak również wszystkich osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z tymi pasjonującymi zagadnieniami. W programie projektu znalazły się nie tylko arcyciekawe spotkania autorskie, lecz również koncert, strefa wirtualnej rzeczywistości, tematyczne prelekcje, pokazowa sesja gier RPG, konkursy - literacki i plastyczny, planszowisko oraz pokazy filmowe dla dzieci i dla dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.