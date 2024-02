Doświadczony wspinacz z Sosnowca spadł ze ścianki wspinaczkowej. Lądował śmigłowiec LPR

W piątek, 2 lutego, w okolicach godziny 17:00, przy centrum wspinaczkowym Skarpa Bytom wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak się później okazało, doszło tam do wypadku z udziałem 21-letniego doświadczonego wspinacza.

Wypadek na ściance

O wypadku poinformowano na profilu Skarpy Bytom w mediach społecznościowych. Do zdarzenia z udziałem doświadczonego wspinacza, który przygotowywał się do zawodów, doszło przed godziną 17:00. Mężczyzna spadł ze ściany przeznaczonej do wspinaczki na czas.

- O 16:44 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że mężczyzna w wieku 21 lat miał odpaść ze ścianki wspinaczkowej podczas wspinania. Na miejscu lądowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które mężczyznę transportowało do szpitala. W chwili, gdy był zabierany z miejsca zdarzenia, mężczyzna był przytomny. Najprawdopodobniej mężczyzna ten wspinał się bez liny asekuracyjnej, czyli bez zabezpieczenia i spadł z wysokości 15 metrów - mówi podkom. Anna Oczkiewicz, oficer prasowy KMP w Bytomiu.

Okoliczności zdarzenia badane są przez wydział kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Skarpa Bytom przekazała funkcjonariuszom nagrania z monitoringu – między innymi na tej podstawie mundurowi będą w stanie stwierdzić, dlaczego doszło do wypadku.