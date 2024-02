Od dzisiaj zamknięte zostanie skrzyżowanie przy Zagłębiowskim Parku Sportowym!

Rusza kolejny etap przebudowy ulic w Zagórzu. Po ul. Zaruskiego przychodzi pora na budowę nowego ronda w rejonie ulicy Bora-Komorowskiego.

Właśnie kończą się prace na ulicy Zaruskiego - od ronda Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do skrzyżowania z ulicą Bora-Komorowskiego. Od kilku dni przejazd odbywa się tam niemal bez przeszkód, choć trwają jeszcze prace poza jezdnią. Przebudowa dotyczyła niemal całej ulicy. Od ronda WOŚP kończą się prace przy budowie chodnika oraz drogi rowerowej, która pozwoli na spięcie Zagórza oraz Środuli nowym połączeniem rowerowym.

- Około 200 metrów nad rondem WOŚP, po prawej stronie, wybudowany został chodnik, który pozwoli działkowcom bezpiecznie dostać się do swoich ogródków. Również z myślą o użytkownikach Rodzinnych Ogródków Działkowych powstała droga wewnętrzna wraz z ok. 50 miejscami postojowymi. Wyżej powstało już nowe rondo, które ułatwia wyjazd oraz wjazd do Zagłębiowskiego Parku Sportowego, a także komunikację pobliskim mieszkańcom. Na 1200-metrowym odcinku ul. Zaruskiego pojawi się także sześć nowych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem i azylami. Ostatnim akcentem prac będzie nasadzenie blisko 80 drzew z gatunku grab pospolity, które będą stanowiły zieleń izolacyjną - poinformował prezydent Sosnowca - Arkadiusz Chęciński.

W związku z rozpoczęciem drugiego etapu prac, we wtorek zamknięte zostanie skrzyżowanie Zaruskiego z Bora-Komorowskiego oraz fragmentu ulicy Zaruskiego w kierunku Ronda Jana Pawła II (poza dojazdem do posesji i dla przedsiębiorców).

- Na skrzyżowaniu powstanie rondo, co zdecydowanie poprawi komunikację, zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i kibiców udających się na wydarzenia w ArcelorMittal Park. Na dalszym etapie prac, wykonawcę wejdzie już w ulicę Bora-Komorowskiego, na której, poza wymianą nawierzchni, zostaną wybudowane nowe chodniki. Projekt uwzględnia również budowę drogi rowerowej na całym odcinku. Mało tego, od skrzyżowania z ulicą Kisielewskiego rowerzyści będą mieli do wykorzystania drogę po obu stronach ulicy do skrzyżowania z aleją Blachnickiego. Przybędzie również ok. 50 miejsc postojowych. Zwiększy się też liczba przejść dla pieszych, które podobnie jak w przypadku ulicy Zaruskiego, będą doświetlone - informuje Arkadiusz Chęciński.