Darmowy domek od Taurona dla jeża MegaZwierz

„Domek i woda dla Jeża MegaZwierza” to nowe proekologiczne działanie TAURONA.

Chcąc chronić zwierzęta przed skutkami anomalii pogodowych rozpoczynamy akcję promocji pomocy zwierzętom, a szczególnie jeżom. W ciągu najbliższych kilku tygodni do 40 ogrodów w południowej Polsce trafią specjalne domki dla jeży. Można je wygrać, biorąc udział w konkursie na profilu TAURONA na Facebooku. Firma zachęca też do wystawiania specjalnych poidełek dla jeży, które służyć będą także owadom i ptakom.

Susza hydrologiczna z rekordowo niskim poziomem wód w rzekach i wód podziemnych, to zagrożenie dla całej przyrody.

Zachęcamy do robienia poidełek w przydomowych ogrodach i skwerach – wyjaśnia szczegóły akcji Łukasz Zimnoch rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Prostym, a ratującym jeżowe, owadzie i ptasie życie rozwiązaniem jest poidełko. Na dno pojemnika wkładamy kamyki i garść keramzytu, układamy na ich powierzchni gałązki, szyszki czy kawałek kory, można też dodać płat mchu, kępkę trawy z korzeniami. Całość zalać należy wodą, ale nie może jej być za dużo, znajdujące się w poidełku kamyki mają być wilgotne, ale nie całkowicie zanurzone w wodzie – dodaje Zimnoch.

TAURON od kilku lat pomaga jeżom

Jeden z pracowników firmy wspiera kolczastych rekonwalescentów, by ci wrócili do pełni zdrowia. Firma funduje domki dla jeży, prowadzi kampanie informacyjne, organizuje lekcje w szkołach uwrażliwiające dzieci i młodzież na dbałość o środowisko. W ramach akcji: „Domek i woda dla Jeża MegaZwierza” czterdzieści domków trafi do ogrodów w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Jak dostać darmowy domek dla jeża?

Wejdź na profil TAURON na portalu społecznościowym Facebook i weź udział w konkursie. W komentarzu pod postem konkursowym pokaż zdjęcie miejsca, w którym chcesz ustawić domek dla jeża i napisz, dlaczego jeżowi będzie dobrze właśnie u Ciebie.

Szczególnie cenne są zaciszne i zarośnięte miejsca na końcu ogrodu, najlepiej z płożącymi się iglakami.

Najlepiej jeśli w Twoim ogrodzie jest łatwe wyjście poza jego teren, a w pobliżu nie ma dróg asfaltowych. Na twojej działce nie ma psa. Jeśli nasz specjalista zdecyduje, że Twój ogród nadaje się dla jeża dostarczymy Ci domek i poinstruujemy jak go zainstalować. Otrzymanie domku jeżowego jest równoznaczne ze zgodą na uzupełnianie wody w poidełku, z którego korzystać mogą, oprócz jeża, także ptaki i owady.

Jeż MegaZwierz

Jeż to najbliższy przyjaciel człowieka żyjący na wolności. Zwierzęta te zasiedlają też miasta. Nocą tuptają przez ogrody, parki i ogródki działkowe. Jeż, choć jest bardzo pożyteczny nie zawsze może być z ludzkiego sąsiedztwa zadowolony. Jeż wystraszony lub zaatakowany nie ucieka, a kuli się szczelnie otoczony kolcami. Skulony jeż na środku drogi może paść ofiarą nieostrożnego kierowcy. W ten sposób zwierzę naraża się na atak drapieżników takich jak m.in. psy. Jeże nie chorują na wściekliznę i jej nie roznoszą.

Piotr Gleńsk, pracownik TAURONA, od lat pięciu lat pomaga jeżom. Stworzył okresowy azyl dla tych zwierząt. Jeśli jeże wpadły w kłopoty, jeśli są chore, w domu Pana Piotra odzyskują dobrą formę i wracają do środowiska naturalnego. Pracownik TAURONA jest również konstruktorem i budowniczym unikatowych domków dla jeży. Dzięki wsparciu firmy powstało już kilka schronisk, w których te zwierzęta będą umieszczane po rekonwalescencji. Te specjalne budowle są lokowane w bezpiecznych i odludnych miejscach.

Specjalistyczne domki jeżowe mają wymiary 130cm x 58cm u podstawy. W dziedzinie domków jeżowych to luksus dotąd nieznany i nikt wcześniej takich nie zrobił. Dwa długie tunele wejściowe skutecznie zabezpieczają jeża przed atakiem psa, kuny czy lisa.

Domki konstrukcji uproszczonej mają wymiary 61cm x 57cm

Jak zostać przyjacielem jeży?

WODA – latem, w trakcie upałów, warto napełniać wodą jakiś mały pojemnik. Jeśli ktoś ma oczko wodne na działce, to ważne by na jego brzegu zamontowana została siatka lub małe schodki (z kamienia lub cegły). Ułatwią one jeżowi wydostanie się na brzeg, kiedy przypadkowo wpadnie do środka. Jeże potrafią pływać, jednak gdy nie mogą wyjść, utoną. PIES – Właściciel psa musi dbać, by jego pupil nie miał możliwości zaatakować jeża. KOSZENIE – Przed koszeniem należy zrobić obchód terenu. Unikniemy w ten sposób przykrych niespodzianek. Gdy działka jest duża dobrze jest zacząć koszenie od środka i nie spieszyć się, wtedy zwierzęta duże i małe mają szanse uciec na boki. Koszenie po ślimaku od zewnątrz do środka skutkuje tym, że zwierzęta giną w ostatnim pokosie na środku działki.

Nowe zagrożenie dla jeża to kosiarki automatyczne (niektóre mają specjalne zabezpieczenia, przed zakupem warto to sprawdzić). Bezpieczne koszenie dla jeża powinno się odbywać od 8:00 do 15:00 wtedy kolczaki śpią. Ok. 16:00 młode jeże zaczynają żerować, a są one nieustannie głodne.