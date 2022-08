Czy rozpoznajesz sprawcę kradzieży?

Sosnowieccy policjanci z Komisariatu Policji II prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży, do jakiej doszło w dniu 11.04.2022 roku na terenie przynależnym do marketu elektronicznego przy ul.Norwida w Sosnowcu.

Publikujemy wizerunek sprawców z prośbą o pomoc w ustaleniu ich personaliów

Do zdarzenia doszło w dniu 11.04.2022 roku na terenie przynależnym do marketu elektronicznego przy ul. Norwida w Sosnowcu. Sprawcy ukradli odkurzacz i ekspres do kawy o łącznej wartości ponad 4100 zł. Publikujemy ich wizerunki wraz z prośbą o pomoc w ustaleniu ich personaliów. Osoby, które posiadają w tej sprawie jakiekolwiek informacje, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Sosnowcu pod numerem telefonu 47 852 02 00. Osobom przekazującym informacje zapewniamy anonimowość.