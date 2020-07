Bezpłatny wstęp dla młodzieży na Aquator w Sosnowcu

Aquator należy do Akademii Sportu Wake Zone Stawiki

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Od dwóch lat wodny tor przeszkód na Stawikach jest największą wakacyjną atrakcją. Bezpłatne korzystanie z Aquatoru dla sosnowieckiej młodzieży wróciło również w te wakacje.

Największy w Polsce wodny tor przeszkód jest dostępny bezpłatnie dla młodych sosnowiczan od 7. do 18. roku życia, po okazaniu legitymacji szkolnej. – Podobnie jak w poprzednich dwóch latach zdecydowaliśmy się na zapewnienie naszym mieszkańcom fajnej wakacyjnej atrakcji. Ze względu na bezpieczeństwo trzeba przestrzegać zasad – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Dzieci w wieku 7-12 lat mogą korzystać z toru wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej (opiekun kupuje bilet zgodnie z cennikiem). Młodzież do lat 16 może korzystać z toru po osobistym podpisaniu oświadczenia przez rodzica. Zabawa na torze trwa 50 minut, jednak zanim będzie można skorzystać z przeszkód każde dziecko przechodzi dodatkowo 10-minutowe szkolenie.

Tor dostępny jest od 9.00 do 19.00

Aquator należy do Akademii Sportu Wake Zone Stawiki, jednak dzięki porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, który będzie przez ten czas finansował atrakcje dla sosnowiczan. Wodny plac zabaw będzie bezpłatnie dostępny do 31 sierpnia w ramach Akcji Lato dla Dzieci w wieku od 7 do 18 lat zamieszkałych w Sosnowcu.

Wodny tor składa się z dmuchanych przeszkód, w tym z dmuchanych trampolin, równoważni, mostków, drabiny, zjeżdżalni, ścianek wspinaczkowych czy huśtawek. Całość ma 50 metrów długości i 20 metrów szerokości.