Bezpłatny weekend w Zamku Sieleckim w Sosnowcu

Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek Sielecki zaprasza w najbliższy weekend w godz. 15.00-19.00 do obejrzenia trzech wystaw. Wstęp na każdą z nich jest bezpłatny!

Wystawy w sosnowieckim Zamku Sieleckim

Wobec piękna

Wystawa artystów wykładowców Katedry Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wystawa zorganizowana została we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na ekspozycji znajdują się dzieła ponad trzydziestu artystów – reprezentantów różnych pokoleń, członków niezwykle kreatywnego środowiska wrocławskiego. Ich prace prezentują odmienne nurty awangardy; są indywidualnymi głosami włączającymi się w ponadnarodowy strumień artystycznych poszukiwań ideowych i formalnych. Wystawa prezentowana będzie do 26 listopada 2023 roku.

Mamo, Tato, to ja. Świat nastolatka

Wystawa jest próbą przybliżenia perspektywy skomplikowanego świata nastolatków, uznawanych za najbardziej niezrozumiałą grupę społeczną. Do udziału w projekcie zaproszonych zostało kilka nastoletnich osób, które podzieliły się własnymi refleksjami na temat ich doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, w szkole i pośród rówieśników.

Elementarną ideą prezentowanej ekspozycji jest nakreślenie charakterystyki funkcjonowania adolescentów, a zwłaszcza, wynikających z cyklu rozwojowego, problemów, z którymi się borykają. Wystawa uzupełniona jest aneksem prezentującym wyniki badań dotyczących kondycji psychicznej nastolatków, przeprowadzonych wśród młodzieży wiosną 2023 roku, z inicjatywy Wydziału Kultury i Promocji Miasta Sosnowiec. Elementem spajającym ekspozycję jest prezentacja plakatów autorstwa Jakuba Zasady – znanego plakacisty młodego pokolenia, autora plakatów społecznych, muzycznych, filmowych, a także współzałożyciela grupy filmowej Hafciarka, działającej na pograniczu sztuki wideo i filmu. Wystawa prezentowana będzie do 17 grudnia 2023 roku.

Ślad

Wystawa Ślad jest podsumowaniem projektu edukacyjno-historycznego zrealizowanego z inicjatywy Muzeum Getta Warszawskiego. Młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu wzięła udział w warsztatach z okazji obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Odbyły się one w warszawskim Klubie Babel. Spotkanie prowadziła prof. Anna Zalewska z Muzeum Getta Warszawskiego, która zaprezentowała znaleziska z wykopalisk archeologicznych przy ulicy Miłej 18 w Warszawie. W miejscu tym znajdował się schron sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej. Drugą częścią wyjazdu do Warszawy był spacer z Maszą Markową po terenie getta.

Po intensywnym dniu w Warszawie przyszedł czas na poznanie historii lokalnej. Młodzież z IX LO wzięła udział w warsztatach przeprowadzonych przez Monikę Kemparę z Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, w ramach których zwiedzili wystawę pt. „Jestem Żydem”, zapoznali się z historią sosnowieckich Żydów podczas okupacji niemieckiej oraz byli na spacerze i cmentarzu żydowskim przy ulicy Gospodarczej w Sosnowcu. Zdobyta wiedza zaowocował stworzeniem prac, które oddają idee projektu – pokazanie kruchości ludzkiego życia, zatrzymanego w artefaktach odnalezionych podczas prac archeologicznych przy ulicy Miła 18 w Warszawie. Prace odwołują się do historii społeczności żydowskiej Warszawy i Sosnowca, czasu gdy w brutalny sposób Naziści zdecydowali o ich losie. Tylko te nieliczne ŚLADY jakie pozostały, świadczą o ich obecności w tej przestrzeni. Twórcze spotkanie z historią jest lekcją o czasie Zagłady, ale również nauką o nieprzemijalnych wartościach.

Na wystawie prezentowane będą prace uczniów z IX LO oraz przedmioty z wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Getta Warszawskiego – fragmenty świeczników i kubek do ablucji rytualnej. Menora była inspiracją przy powstawaniu prac i wiarą, że jej światło jest wieczne. Wystawa prezentowana będzie do 5 stycznia 2024 roku.