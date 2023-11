Sosnowieccy dzielnicowi odwiedzili SP nr 6 na Wawelu

Klasy V i VII Szkoły Podstawowej nr 6 w Sosnowcu wzięły udział w zajęciach organizowanych przez dzielnicowych KP II w Sosnowcu w ramach kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz". Spotkania prowadzone przez policjantów dotyczyły cyberprzemocy i hejtu. Zajęcia mają na celu uświadomienie młodym ludziom, jakie konsekwencje może nieść brak reakcji na przestępstwo lub wykroczenie.

Profilaktyka z sosnowieckimi uczniami

W tym tygodniu dzielnicowy z KP II odwiedził Szkołę Podstawową nr 6 w Sosnowcu w celu przeprowadzenia pogadanki na temat programu „Nie reagujesz – akceptujesz”. Mundurowy zwrócił szczególną uwagę na niepokojące zjawiska obojętności społecznej, jakie można dostrzec w ostatnich latach. W myśl kampanii stróże prawa pokazali dzieciom, jak zminimalizować brak reakcji świadków na zagrożenia czy naruszenia prawa występujące w ich otoczeniu. Zwrócił uwagę na to, iż niejednokrotnie osoby będące w miejscu, gdzie doszło do wybryku chuligańskiego bądź przestępczego, unikają reakcji. Przyczyny takiego zachowania mogą być różne (obojętność, strach, nieświadomość itd.), natomiast skutki społeczne takiego zaniechania sięgają o wiele głębiej, niż jest to dostrzegalne w momencie samego incydentu. Dla sprawców brak reakcji otoczenia na ich niezgodne z prawem zachowanie jest odbierane jako akceptacja społeczna. Sprawca ma poczucie przyzwolenia ze strony otoczenia dla swoich poczynań, co niejednokrotnie utrudnia pracę organów wymiaru sprawiedliwości. Istotnym kierunkiem budowania systemu bezpieczeństwa jest więc dawanie wyraźnego sygnału przez mieszkańców regionu potencjalnym sprawcom, że ich negatywne zachowania nie pozostaną bez reakcji. Nasz zdecydowany i szybki odzew zwiększa szansę zatrzymania sprawcy w trakcie lub bezpośrednio po popełnieniu czynu. To znowu pozwala nie tylko na zminimalizowanie potencjalnych szkód, ale także zapewnienie, że sprawca poniesie odpowiednie konsekwencje.