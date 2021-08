Bezpłatne badania słuchu w woj. śląskim! Sprawdź, gdzie możesz się zbadać w Sosnowcu

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Badania Kondycji Słuchu na terenie województwa śląskiego seniorzy mogą skorzystać z całkowicie bezpłatnych i niezwiązanych z dodatkowymi zobowiązaniami badań słuchu. Sprawdź, gdzie możesz zbadać się w Sosnowcu!

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut badań IQS na zlecenie Amplifon, problem ze słuchem może dotyczyć nawet 2 646 062 nigdy niediagnozowanych pod tym kątem Polaków po 60. roku życia. W samym tylko woj. śląskim aż 35% seniorów nie badało słuchu przez ostatnie dwa lata, pomimo że powinno się odwiedzać specjalistę co pół roku. Skala kłopotów ze słuchem wśród mieszkańców tego regionu jest ogromna, a na związane z nimi konsekwencje występujące w codziennym funkcjonowaniu wskazało aż 48% badanych seniorów.

Badania pokazały, że blisko połowa badanych osób zamieszkujących woj. śląskie (48%) cierpiała lub cierpi na problemy ze słyszeniem w codziennych sytuacjach, a co 5. osoba odczuwa takie dolegliwości stale. Wśród najczęstszych konsekwencji wskazywanych podczas wywiadów znalazły się:

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Badania Kondycji Słuchu skorzystać można z całkowicie bezpłatnych i niezwiązanych z dodatkowymi zobowiązaniami badań słuchu. Kompleksowa diagnostyka realizowana w ramach akcji obejmuje następujące kroki:

Aby zapisać się na badanie, wystarczy skontaktować się z jednym z gabinetów Amplifon w naszym regionie:

Wady słuchu najczęściej nie występują z dnia na dzień, a rozwijają się przez dłuższy czas. Usypia to czujność wielu starszych osób, przez co potrzeba profilaktycznych badań jest marginalizowana i odkładana "na później". Niestety w efekcie często bywa za późno na działania.

Do przyczyn niebadania słuchu należą przeświadczenie o braku wady słuchu (18%), zbyt długi czas oczekiwania na wizytę (12%), a także brak środków na prywatną wizytę (6%).

- Przyczyn związanych z ubytkiem słuchu jest wiele. Mogą być one spowodowane nadmiernym hałasem, zalegającą woskowiną lub nagromadzeniem płynów w przewodzie słuchowym, przebitą błoną bębenkową, nadciśnieniem czy cukrzycą. Utrata słuchu może być również dziedziczna. Jedynym kluczem i pierwszym niezbędnym krokiem do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami słuchu jest skuteczna diagnostyka. Bardzo często osoby starsze, które nie słyszą dobrze popadają w depresję lub wycofują się z życia społecznego, ponieważ czują się sfrustrowane lub zawstydzone tym, że nie rozumieją, co zostało powiedziane – mówi Ada Lewandowska, Dyplomowany Protetyk Słuchu.