Był poszukiwany za niepłacenie alimentów. Zdradziły go tatuaże!

Sosnowieccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu. 41-latek ma do odbycia karę roku i karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. Zdradziły go tatuaże.

Poszukiwany 41-latek zatrzymany

Sosnowieccy policjanci uzyskali informację, że w Sosnowcu może ukrywać się mężczyzna poszukiwany listem gończym, wydanym przez Sąd w Tarnobrzegu. 41-latek ma do odbycia karę roku i karę 8 miesięcy pozbawienia wolności - obie orzeczone mu za uporczywe uchylanie się od płacenia alimentów. Kryminalni zauważyli go na jednej z ulic miasta. Poszukiwanego zdradziły charakterystyczne tatuaże. Został zatrzymany i osadzony w areszcie, skąd trafi do docelowej jednostki penitencjarnej, w której odbywać będzie zasądzone mu kary pozbawienia wolności.