"Bez pokory i Flame". Odsłona "Sceny bez granic" w Miejskim Domu Kultury Kazimierz

Ostatnia odsłona wakacyjnej "Sceny bez granic" w amfiteatrze Muszelka.

Flame zagra na ostatniej "Scenie bez granic" w Sosnowcu

Bez Pokory - to solidne rockowe granie okraszone przemyślanymi, polskimi tekstami podsumowującymi otaczający nas świat bez ogródek – jest w nich trochę goryczy, smutku i szarości, ale jasne i pozytywne akcenty powodują, że wydźwięk twórczości podbudowuje słuchacza i skłania go do zastanowienia się, czy aby na pewno nie powinien zrobić czegoś więcej, niż oczekuje od niego los. Jest tu miejsce na mocne gitarowe akordy w szybszych tempach („Lustra”) jak również refleksyjne, spokojne, wręcz balladowe, ale wciąż z rockowym pazurem, kompozycje („Kiedy”, „Letarg”).

Nasz zespół istnieje od 5 lat. Poznaliśmy się w liceum i właśnie wtedy powstał pomysł założenia zespołu! Na swoim koncie mamy takie przeglądy jak PKS w Gliwicach, PKS w Katowicach, wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej Online "YOUR Song" a także udział w plebiscycie "Pokaż Talent" organizowanym przez Dziennik Zachodni, w którym doszliśmy do ćwierćfinału. Cały czas tworzymy nowe autorskie utwory i mamy nadzieję, że pod koniec tego roku uda nam się wydać pierwszą płytę! Ten zespół to pasja każdego z nas. Dajemy z siebie 100%, żeby zawsze dawać 200% na koncertach! - mówi o sobie zespół Flame.