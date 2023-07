Wojciech Górkiewicz z profesjonalnym kontraktem w Zagłębiu Sosnowiec!

Napastnik Wojciech Górkiewicz podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec! Piłkarz, który w poprzednim sezonie stanowił o sile drużyny w Centralnej Lidze Juniorów U-17, pozostaje w klubie na dłużej i związał się z nim trzyletnią umową.

Dotychczasowa kariera Wojciecha Górkiewicza

Górkiewicz urodził się w 2007 roku, a swoją piłkarską karierę rozpoczął w LKS-ie Wichura Głębowice. Następnie zawodnik miał okazję występować w dwóch klubach z Andrychowa – Beskidzie oraz Progresie i to właśnie z drugiego z nich przeniósł się do Zagłębia w 2021 roku. W ostatnim sezonie Górkiewicz był ważnym ogniwem naszego zespołu U-17, z którym dość pewnie utrzymał się na poziomie Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnik przyczynił się do jego wywalczenia zdobyciem ośmiu bramek, co czyni go trzecim najlepszym strzelcem drużyny w sezonie 2022/2023 – zaraz po Przemysławie Mizerze oraz Maxie Śliwińskim.

Podpisany kontrakt z Zagłębiem Sosnowiec

Wiadomo już, że zawodnik postara się o kolejne zdobycze bramkowe w barwach Zagłębia Sosnowiec także w następnych sezonach. Piłkarz z rocznika 2007 podpisał z klubem pierwszy profesjonalny kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2026 roku.

– Jestem bardzo szczęśliwy z danej mi szansy i podpisania tej umowy. To ważny krok w mojej karierze i zrobię wszystko, żeby ją wykorzystać. Szykuje się ciekawy sezon w Centralnej Lidze Juniorów, a nasz rocznik naprawdę jest mocny i będziemy walczyć co najmniej o poprawienie rezultatu z poprzednich rozgrywek. Nie mogę już się doczekać kolejnych meczów w koszulce Zagłębia – powiedział Górkiewicz tuż po parafowaniu umowy.