Kultura wkracza do centrum handlowego. W poniedziałek, 1 lutego, nastąpi otwarcie Banku Kultury. Jego siedziba znajduje się w Centrum Handlowym Pogoria. Zobaczymy m.in. wystawę twórczości Karola Gawrońskiego.



W minionym roku Pałac Kultury Zagłębia podejmował liczne działania artystyczne w zmienionych, pandemicznych warunkach. Lockdown sprawił, że wiele z nich przeniosło się do Internetu. Teraz nastał czas powolnego odmrażania sektora kultury. Od 1 lutego otwarte mogą być muzea i galerie sztuki. Jedna z nich działa w CH Pogoria. To inicjatywa Pałacu Kultury Zagłębia.

Dzięki uprzejmości CH Pogoria udało się stworzyć projekt, który w czasach pandemii umożliwia obcowanie z kulturą i sztuką pomimo pandemicznych obostrzeń. W lokalizacji jeszcze niedawno należącej do jednego z banków, vis-a-vis Auchan, powstał Bank Kultury. W jego wnętrzu pojawiła się wystawa twórczości Karola Gawrońskiego, młodego i odważnego artysty posługującego się technikami malarstwa, rysunku i grafiki. Prezentowana ekspozycja była do tej pory dostępna wyłącznie zza szyby – teraz to się zmieni – wskazują przedstawiciele Banku Kultury.