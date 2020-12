Bądź czujny przed świętami!

Jesienno-zimowe szarugi, szybko zapadający zmrok, opady deszczu i śniegu, zwiększony ruch w centrach handlowych a także nieustanny pośpiech to warunki zmniejszające bezpieczeństwo na drodze. Jednak nie tylko. To również doskonała okazja do większej aktywności złodziei.

Jak uchronić się przed kradzieżą?

Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne to doskonałe warunki dla tych, którzy dopuszczają się kradzieży i włamań. Szybko zapadający zmrok daje niejako zasłonę przed okiem postronnych świadków, a złe warunki atmosferyczne to szansa dla włamywacza na to, że tych postronnych świadków będzie jak na lekarstwo. Dodając do tego nasze roztargnienie, codzienną gonitwę, zwiększającą się tym bardziej, im bliżej do świąt Bożego Narodzenia, stwarzamy doskonałe warunki działania dla złodzieja. Poniżej postaramy się przypomnieć podstawowy zestaw dobrych praktyk, których stosowanie zmniejszy ryzyko tego, że padniemy ofiarą kradzieży: