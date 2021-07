Angelika Krzymień z Sosnowca zdobyła tytuł Miss Śląska 2021!

W piątek 2 lipca 2021 w Sali Koncertowej Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji im. Krystyny Bochenek odbyła się Gala Finałowa Wyborów Miss Śląska 2021. Wyjątkowo piękne uczestniczki rywalizowały o miano najpiękniejszej oraz najpiękniejszej nastolatki.

Wojewódzki etap konkursu Miss Polski – Miss Śląska to wydarzenie, które tworzą profesjonaliści ze świata mody, tańca, stylizacji, teatru, marketingu oraz organizacji imprez. Konkurs rozpoczyna się castingami, podczas których w tym roku wyłoniono 35 kandydatek. Połowa z dziewczyn startowała w konkursie Miss Śląska Nastolatek, a druga połowa do tytułu Miss Śląska.

Na Gali kandydatki pokazały się w sześciu prezentacjach:

- Kandydatki przygotowywały się do Gali Finałowej, trenując układy choreograficzne, co było świetną zabawą, okazją do nowych doświadczeń i zawarcia nowych przyjaźni, których nie zapomną do końca życia - czytamy na stronie Wyborów Miss Śląska.