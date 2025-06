Kolejne solarne automaty włączone do systemu Transport GZM!

Zarząd Transportu Metropolitalnego oddał do użytku pasażerom kolejne 40 solarnych biletomatów. Nowe urządzenia zaczęły służyć m.in. w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach.

Teraz organizator transportu przystępuje do ostatniego etapu inwestycji. 50 automatów zostanie uruchomionych w aż 20 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

– W tym etapie planujemy oddać do użytku naszym podróżnym 50 biletomatów – zapowiada Michał Wadowski, p.o. dyrektor ZTM. – To już ostatnia partia ze wszystkich 132 maszyn. Oznacza to, że po zakończeniu tej części projektu będziemy mogli mówić o zrealizowaniu całej inwestycji i o tym, że z całej Polski to właśnie mieszkańcy naszej Metropolii mają możliwość korzystać z największego systemu solarnych automatów – dodaje Michał Wadowski.