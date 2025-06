Nowe mieszkania społeczne w Sosnowcu czekają – przyjdź na dzień otwarty

Już za kilkanaście tygodni pierwsi najemcy mieszkań społecznych przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego odbiorą klucze do swoich lokali. Co ważne są jeszcze wolne mieszkania, które będzie można obejrzeć podczas Dnia Otwartego 14 i 28 czerwca w godzinach od 8 do 16.

W ramach budownictwa społecznego przy ulicy Hubala-Dobrzańskiego powstają dwa budynki z 94 mieszkaniami o powierzchni od 43 do 85 m².

Czym jest budownictwo społeczne?

To forma przygotowana dla osób, które zarabiają za dużo, by starać się o mieszkanie komunalne z miasta, a zarazem za mało, by otrzymać kredyt z banku na kupno własnego „M”.

Przykładowa partycypacja finansowa, którą należy wpłacić przy nowym 50-metrowym mieszkaniu to ok. 100 tys. zł. Co ważne w zamian najemca otrzymuje lokal gotowy do zamieszkania z wykonanymi podłogami, zamontowanymi drzwiami wewnętrznymi, wykończonymi łazienkami. W kuchni z kolei umieszczona będzie: kuchenka i piekarnik gazowy lub elektryczny albo kuchenka z piekarnikiem łącznie.

Dlaczego warto wybrać projekt SIM Zagłębie?

Projekt SIM Zagłębie ma przewagę nad podobnymi inwestycjami Budownictwa Społecznego, bo umożliwia najemcom dojście do własności mieszkania już po 15 latach!