Mieszkanki Sosnowca w finałach wyborów Miss Śląska 2021 oraz Miss Śląska Nastolatek 2021

Trwa regionalny etap konkursu piękności Miss Polski 2021 - czyli Miss Śląska 2021. Już wkrótce najpiękniejsze mieszkanki woj. śląskiego stanie do walki o tytuł i koronę. Wśród nich są cztery mieszkanki Sosnowca.



Miss Śląska 2021

Wojewódzki etap konkursu Miss Polski – Miss Śląska to wydarzenie, które tworzą profesjonaliści ze świata mody, tańca, stylizacji, teatru, marketingu oraz organizacji imprez. Konkurs rozpoczyna się castingami, podczas których wyłania się około 30 kandydatek. Połowa z dziewczyn startuje w konkursie Miss Śląska Nastolatek, a druga połowa do tytułu Miss Śląska. Następnie Kandydatki przygotowują się pod okiem profesjonalistów do występu na Gali Finałowej. Na Gali kandydatki pokazują się w sześciu prezentacjach:

w sukniach wieczorowych,

bieliźnie,

strojach sportowych,

strojach kąpielowych,

strojach casual

oraz sukniach ślubnych.

Konkurs piękności w woj. śląskim daje możliwość zwyciężczyniom reprezentowania naszego regionu w dalszych etapach Wyborów Miss Polski.



Decyzją jury do finału konkursu Miss Śląska 2021 zakwalifikowały się:

Natalia Błahut, Cieszyn, 23 lata

Julia Drabek, Katowice, 22 lata

Alicja Duda, Łaziska Górne, 22 lata

Weronika Gawron, Podwarpie, 20 lat

Marta Kantor, Wodzisław Śląski, 21 lat

Wiktoria Kluzik, Bielsko-Biała, 22 lata

Angelika Krzymień, Sosnowiec, 23 lata

Anna Kupczyńska, Kłobuck, 19 lat

Krystyna Macherzyńska, 20 lat, Częstochowa

Sara Marut, Rybnik, 18 lat

Martyna Pasieka, Zabrze, 21 lat

Kamila Psiuk, Katowice, 24 lata

Wiktoria Pytlik, Mysłowice, 20 lat

Wiktoria Salzberg, Ruda Śląska, 18 lat

Oliwia Skapczyk, Tychy, 21 lat

Julia Smorzik, Łaziska Górne, 20 lat

Paulina Wolanik, Rydułtowy, 19 lat

Dominika Wiśniewska, Szczerbice, 19 lat



Angelika Krzymień z Sosnowca

Już wkrótce 19 najpiękniejszych mieszkanek woj. śląskiego stanie do walki o tytuł i koronę Miss Śląska 2021. Wśród nich jest Angelika Krzymień z Sosnowca. Angelika jest licencjonowanym kosmetologiem. Pracuje w zawodzie i poszerza swoją wiedzę w tej dziedzinie, a niedługo będzie bronić tytułu magistra kosmetologii. Jej pasją jest jazda na nartach oraz taniec. 9 lat trenowała taniec towarzyski, biorąc udział w licznych turniejach. Mimo wielu obowiązków i życia w szybkim tempie znalazła czas na spełnianie swoich marzeń, a jednym z nich był udział w konkursie piękności.



Do finału konkursu Miss Śląska Nastolatek 2021 zakwalifikowały się:

Julia Cielemędzka, Zabrze, 17 lat

Zuzanna Czajka, Dąbrowa Górnicza, 15 lat

Karolina Dragańska, Częstochowa, 16 lat

Julia Fiegler-Rudol, Przyszowice, 16 lat

Wanessa Gajdzik, Sosnowiec, 16 lat

Paulina Kopera, Sosnowiec, 18 lat

Iga Mucha, Poręba, 15 lat

Oliwia Nowosielska, Zabrze, 17 lat

Julia Patrzyk, Świętochłowice, 15 lat

Natalia Peczyńska, Częstochowa, 17 lat

Wiktoria Porębska, Sosnowiec, 17 lat

Justyna Potoczna, Bytom, 17 lat

Nikola Radziwoniuk, Jaworzno, 17 lat

Natalia Seweryn, Poręba, 16 lat

Amelia Skowron, Żory, 16 lat

Julia Szlęzak, Sławków, 14 lat



Wanessa Gajdzik z Sosnowca

O koronę Miss Śląska Nastolatek 2021 zawalczy 16 kandydatek. Trzy z nich pochodzą z Sosnowca. Pierwsza z nich to Wanessa Gajdzik. Wanessa od najmłodszych lat pasjonuje się podróżowaniem, sportem oraz gotowaniem. Interesuje ją kultura innych narodów, języki obce oraz zdrowy styl życia. Czas najchętniej spędza aktywnie z rodziną lub znajomymi. Wanessa kocha zwierzęta i nie wyobraża sobie dnia bez długiego spaceru ze swoimi pupilami: Milką i Pysią.



Paulina Kopera z Sosnowca

O tytuł Miss Śląska Nastolatek 2021 zawalczy także Paulina Kopera z Sosnowca. Ulubionym sportem Pauliny jest siatkówka, w którą gra od kilku lat. Jej nowym hobby, które bardzo polubiła jest jazda konna. W wolnym czasie lubi rysować i malować, co uważa że jest dobrą alternatywą do spędzania wolnego czasu. W przyszłości chciałaby zostać stewardessą i poznawać dzięki temu świat, którego jest niezwykle ciekawa. Jej marzeniem od dziecka jest modeling, w którego stronę zaczęła niedawno podążać.



Wiktoria Porębska z Sosnowca

Wiktoria na co dzień uczy się w liceum i uczęszcza do klasy o profilu medyczno-psychologicznym. Posiada także wiele ciekawych zainteresowań. Jej głównymi pasjami w życiu są jazda konna i moda. Uwielbia przebywać w towarzystwie bliskich jej osób, podróżować i kreatywnie spędzać czas. Marzy o tym by w przyszłości zostać chirurgiem plastycznym, do czego konsekwentnie zmierza.