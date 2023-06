"Akcja Lato 2023". Sprawdź letnią ofertę sosnowieckich instytucji kultury

Prezentujemy letnią ofertę Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz sosnowieckich instytucji kultury. Jak co roku, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Czynne są obiekty sportowe i letnie kąpieliska

Od 8 czerwca działa nadzorowane przez ratowników kąpielisko Stawiki, a od 25 czerwca można korzystać z kąpielisk przy ul. 3 Maja i Wojska Polskiego. Kąpieliska miejskie są otwarte od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 19.00, w weekendy od godz. 10.00 do 20.00. Bilety wakacyjne dla dzieci do lat siedmiu są bezpłatne (za bilet płaci jedynie opiekun), dla dzieci i młodzieży kosztują 2 zł, a dla grup zorganizowanych z terenu Sosnowca wstęp jest darmowy. Bilet normalny kosztuje 8 lub 16 zł albo 6 i 12 zł (w zależności od pory korzystania z kąpieliska i tego, czy ktoś posiada Sosnowiecką Kartę Miejską).

Wolne miejsca na półkolonie organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zapisy elektroniczne są prowadzone na stronie MOSiR-u od 5 czerwca do każdego czwartku poprzedzającego dany turnus. Grupy półkolonijne podzielone są rocznikami. Koszt jednego turnusu wynosi 700 zł dla dziecka mieszkającego w Sosnowcu oraz 800 zł dla dziecka spoza Sosnowca.

– Każdy turnus trwa pięć dni, od poniedziałku do piątku. Zapewniamy profesjonalną opiekę, dwudaniowy obiad, ubezpieczenie, przejazdy autokarem, ale przede wszystkim szereg atrakcji. Planujemy dzień, spędzony w przystani żeglarskiej i naukę żeglowania oraz pływania na kajakach. Poza tym do dyspozycji mamy wszystkie nasze obiekty, w tym ścianki wspinaczkowe, parki linowy, park trampolin i pływalnie. Na zakończenie każdego turnusu uczestnicy pojadą do parku rozrywki Zatorland w Zatorze – zapowiada Michał Rakoczy, kierownik Działu Rozwoju i Promocji Sportu w MOSiR w Sosnowcu.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 266 34 26, wew. 63,64 lub 65, codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30.

Warto zajrzeć także do Sosnowieckiego Centrum Sztuki – Zamku Sieleckiego

– W każdy wtorek zapraszamy dzieci na spotkania ze sztuką, czyli kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci, by pokazać im, jak tworzyli wielcy artyści. Poza tym już tradycyjnie zaplanowaliśmy letnie koncerty. Pierwszy z nich odbędzie się 16 lipca. Wystąpi Duet Amalgis Duo, a podczas drugiego koncertu, 20 sierpnia zapraszamy na koncert muzyki południowo-amerykańskiej w wykonaniu zespołu Entre dos Aguas un Teatro, który tworzy boliwijsko-polska, rodzinna grupa aktorska – mówi Paweł Pytel, specjalista ds. promocji w Zamku Sieleckim. Na samo zakończenie wakacji, już w dniu 1 września, zaplanowano o godz. 20.00 wykład pod gwiazdami na temat „Różne oblicza miłości w malarstwie Jerzego Nowosielskiego. Wykład wygłosi Małgorzata Malinowska-Klimek, historyczka sztuki, a o oprawę muzyczną zadba Klaudia Baca, która zagra na kontrabasie.

Bezpłatny cykl zabaw i warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku 6-12 lat, pod hasłem „Nie ma cwaniaka nad dziecko z trzepaka” proponuje także Muzeum – Pałac Schoena w Sosnowcu. Zajęcia będą odbywać się przez całe wakacje w czwartki o godz. 11.00 i nawiązywać tematycznie do wystaw odbywających się w Pałacu Schoena. I tak w lipcu i sierpniu, zaplanowano między innymi: „Uwaga! Desant” – warsztaty plastyczne, na których uczestnicy stworzą minispadochrony z papieru, a następnie przyczepią do nich figurki lotników, „Tajne przez poufne” – uczestnicy zajęć stworzą swój własny „lotniczy” notatnik z papieru czerpanego, „Enigma w Sosnowcu” – zabawa, w trakcie której dzieci zmierzą się z szyframi kryjącymi sekretne wiadomości, a następnie stworzą własne, „Złota korona królowej Ester” – warsztaty plastyczne inspirowane koronami przygotowywanymi na żydowskie święto Purim czy „Ekologiczne łapacze słońca” – warsztaty upcyclingowe dla dzieci, na których stworzą łapacze słońca z zużytych płyt CD, inspirowane dekoracjami na żydowskie święto Sukkot. Ponadto 16 lipca odbędzie się finisaż wystawy „Sosnowiecka Lotnicza Eskadra”, 3 sierpnia wernisaż wystawy „Sosnowieccy Żydzi – historia przerwana. W 80. rocznicę likwidacji sosnowieckiego getta”, a 27 sierpnia zaplanowano „Sosnowieckie miodobranie”.

W Przystanku Otwartej Kultury w Maczkach zajęcia będą odbywać się w lipcu i w sierpniu

W planach są m.in. warsztaty sensoryczne, czyli malowanie palcami na folii, wycieczki rowerowe, turniej darta i futbolu stołowego, warsztaty kulinarne zakończone piknikiem, podchody, dzień słowiański czy familijny kącik rodzinny.

– Większość aktywności organizowanych będzie na świeżym powietrzu, w związku z czym terminy działań ustalane będą na bieżąco w oparciu o prognozy pogody. W godzinach pracy instytucji, czyli od 10.00 do 18.00, dostępna będzie również sala wyposażona w stoły do tenisa, stół bilardowy, stół futbolowy, gry planszowe, maskotki dla najmłodszych oraz tarczę do rzutek. Przez cały okres wakacji można również korzystać z pracowni gamingowej i plastycznej, za wyjątkiem godzin, kiedy odbywają się zajęcia i warsztaty – mówi Marzena Wasik w POK Maczki. Przez okres wakacji POK Kazimierz organizuje serię warsztatów i animacji przybliżających odległe kultury świata, tj. m.in. Indian, Hawajczyków, Meksykanów, Hawajczyków i Chińczyków.

Z kolei raz w tygodniu, w środę, zajęcia świetlicowe, czyli literackie, plastyczne i ruchowe, będą odbywać się we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej i Zagłębiowskiej Mediatece.

– W każdy wtorek zapraszamy na projekcje filmów animowanych w Zagłębiowskiej Mediatece. Projekcje filmów będą rozpoczynać się o godz. 11.00. Przez całe wakacje będzie można także oglądać pokonkursową wystawę „Gdy dorosnę, zostanę” – mówi Kinga Baranowska-Jaworek, specjalista ds. promocji i marketingu w MBP w Sosnowcu.

W sierpniu koniecznie trzeba odwiedzić Energetyczne Centrum Kultury. Od 21 sierpnia do 31 sierpnia, codziennie, oprócz sobót i niedziel, będą odbywać się warsztaty wokalne, taneczne i teatralne. Z bezpłatnych zajęć mogą skorzystać dzieci w wieku od 7 do 16 lat.

Pomimo przerwy wakacyjnej kilka wydarzeń zaplanował także Teatr Zagłębia. Już 30 lipca odbędzie się kolejny spacer teatralny „Ślady zagłębiowskich żydów: ze Środuli na Kamionkę”, 6 sierpnia spacer „Od kapliczki do kapliczki – wycieczka piesza z Pogoni do Milowic” oraz 27 sierpnia spacer po dawnym miasteczku Modrzejów. 26 sierpnia odbędą się z kolei warsztaty pszczelarskie.