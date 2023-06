Sosnowiec miastem zrównoważonej mobilności. Zobacz raport

Sosnowiec zwyciężył w rankingu miast zrównoważonej mobilności w kategorii "Infrastruktura"!

W raporcie przygotowanym przez m.in: Politykę Insight wyróżniono nasze miasto za dobrze zbudowaną sieć publicznych punktów ładowania.

– Zwycięski Sosnowiec wyróżnia się dynamicznym wzrostem liczby publicznych punktów ładowania aut elektrycznych w latach 2021-2022, co przekłada się na dużą ich dostępność. Sosnowiecki urząd miejski znacząco wspiera też prywatne podmioty budujące stacje ładowania. Działania miasta doceniliśmy już w poprzedniej edycji Rankingu – tegoroczny wynik potwierdza, że słusznie. Sosnowiec posiada drugą najgęstszą sieć publicznych punktów ładowania elektrycznych pojazdów (103 punkty na 100 km kw. powierzchni miasta; liderem jest Olsztyn z 110 punktami), a od 2021 r. ich liczba wzrosła o 80 punktów na 100 km kw., co było najwyższym przyrostem w naszym zestawieniu. Ponadto, aby zachęcić inwestorów do budowania kolejnych stacji ładowania, miasto oferuje im preferencyjne stawki dzierżawy terenu – czytamy w raporcie.