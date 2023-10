31-letni sosnowiczanin nękał swoją byłą dziewczynę. Trafił do aresztu!

Policjanci z komisariatu III zatrzymali mężczyznę, który mimo decyzji wydanej przez prokuratora, złamał zakaz kontaktowania się i zbliżania do byłej dziewczyny. 31-letni mieszkaniec Sosnowca jest podejrzany między innymi o uporczywe nękanie kobiety, a także o bezprawne pozbawienie jej wolności i naruszenie nietykalności cielesnej. Decyzją sosnowieckiego sądu został tymczasowo aresztowany.

Groźby śmiercią i nękanie zakończone aresztem

Śledczy z sosnowieckiej „trójki” prowadzą postępowanie wobec 31-letniego mieszkańca Sosnowca, który jest podejrzany między innymi o uporczywe nękanie, naruszenie nietykalności cielesnej oraz bezprawne pozbawienia wolności swojej byłej dziewczyny. Mimo wydanego przez prokuratora zakazu kontaktowania i zbliżania się do niej 31-latek wciąż ją nachodził w domu i w pracy. Ponadto wciąż wydzwaniał do 28-letniej sosnowiczanki i dręczył ją wiadomościami, w których groził jej nawet śmiercią. Swoim zachowaniem doprowadził do tego, że kobieta przez cały czas obawiała się o swoje życie. 4 października mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych i doprowadzony do sosnowieckiego sądu, gdzie podjęto decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe trzy miesiące spędzi teraz w sosnowieckim areszcie.

Pamiętajmy!

Stalking może przybierać różne oblicza. Choć nie jest możliwe stworzenie pełnego katalogu zachowań będących jego przejawem, przestępcy najczęściej działają poprzez dzwonienie, pisanie wiadomości, nachodzenie w domu i pracy, śledzenie czy zastraszanie. Wszystkie te działania są kontynuowane, pomimo zdecydowanego sprzeciwu pokrzywdzonego i wzbudzają w nim poczucie zagrożenia.

Jeśli padliśmy ofiarą stalkera, nie wahajmy się zgłosić tego faktu organom ścigania. Gromadźmy dowody – na przykład wiadomości SMS czy screeny rozmów na portalach społecznościowych. Niestety, często ignorowanie tego typu zachowań, prowadzi do ich nasilenia.